В Армія+ розпочалося нове опитування щодо зміни місця служби

У застосунку Армія+ запустили нове опитування для військовослужбовців щодо зміни місця служби. Так Міноборони та Генштаб планують удосконалити процедуру переведення між військовими частинами.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначається, що це стане основою для створення зручного цифрового сервісу переведення між підрозділами.

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Спрощена система переведення військових

Така ініціатива від Міноборони та Генштабу покликана зробити переведення між пріоритетними військовими частинами простішим і менш бюрократизованим процесом.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко наголосила на важливості цього опитування.

Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть,

– підкреслила вона.

Опитування, що включає 12 питань, триватиме до 10 листопада. Військові можуть анонімно висловити свої думки, що вплинуть на алгоритм майбутньої системи переведення.

За словами Черногоренко, очікується, що удосконалений процес дозволить військовим швидше змінювати місце служби та зменшить бюрократичні перепони.

Нагадаємо, функціонал опитувань у застосунку Армія+ з’явився на початку серпня, і з того часу вже понад 36 000 військових взяли участь у трьох проведених опитуваннях.

До слова, 8 серпня 2024 відбулася презентація нового мобільного застосунку для військовослужбовців під назвою Армія+. Він має на меті спростити адміністративні процеси та зменшити паперову бюрократію.