Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, зокрема біля Часового Яру, – DeepState

Окупанти продовжують тиснути та штурмувати у Куп’янському районі Харківщини та в Покровському районі Донеччини. Тут їм вдалося дещо покращити свої позиції.

Вночі 20 жовтня аналітики DeepState оновили свою мапу бойових дій. За їхніми даними, ворогу вдалося просунутися аж у районі аж 9 міст.

До теми Найгарячішим виявився Курахівський напрямок: огляд ситуації на фронті станом на 19 жовтня

Де росіяни мали успіх

Аналітики зазначають, що ворог просунувся в Кругляківці та Максимільянівці. Також пішов уперед біля Петропавлівки, Часового Яру, Гірника, Новоселідівки, Воздвиженки, Желанного Другого та Зоряного.

Зауважимо, що Кругляківка, Петропавлівка – Куп’янський район Харківської області, Часів Яр – Бахмутський район Донеччини.

Ворог просунувся в Кругляківці: дивіться на карті

Змінилася ситуація біля Максимільянівки: дивіться на карті

Окупанти покращили позиції біля Петропавлівки: дивіться на карті

Яка зараз ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Максимільянівка, Гірник, Новоселідівка, Воздвиженка, Желанне Друге та Зоряне входять до складу Покровського району Донеччини. До слова, Максимільянівка розташована біля Курахового. Цей напрямок – наразі один з найактивніших на фронті.

Що зараз відбувається біля Гірника, Желанного Другого та Зоряного: дивіться на карті

Зміна ситуації біля Воздвиженки: дивіться на карті

Напередодні у DeepState повідомляли, що Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці.