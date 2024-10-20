Окупанти просунулися на Харківщині та Донеччині, зокрема біля Часового Яру, – DeepState
Джерело:DeepState
Окупанти продовжують тиснути та штурмувати у Куп’янському районі Харківщини та в Покровському районі Донеччини. Тут їм вдалося дещо покращити свої позиції.
Вночі 20 жовтня аналітики DeepState оновили свою мапу бойових дій. За їхніми даними, ворогу вдалося просунутися аж у районі аж 9 міст.
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Аналітики зазначають, що ворог просунувся в Кругляківці та Максимільянівці. Також пішов уперед біля Петропавлівки, Часового Яру, Гірника, Новоселідівки, Воздвиженки, Желанного Другого та Зоряного.
Зауважимо, що Кругляківка, Петропавлівка – Куп’янський район Харківської області, Часів Яр – Бахмутський район Донеччини.
Ворог просунувся в Кругляківці: дивіться на карті
Змінилася ситуація біля Максимільянівки: дивіться на карті
Окупанти покращили позиції біля Петропавлівки: дивіться на карті
Яка зараз ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті
Максимільянівка, Гірник, Новоселідівка, Воздвиженка, Желанне Друге та Зоряне входять до складу Покровського району Донеччини. До слова, Максимільянівка розташована біля Курахового. Цей напрямок – наразі один з найактивніших на фронті.
Що зараз відбувається біля Гірника, Желанного Другого та Зоряного: дивіться на карті
Зміна ситуації біля Воздвиженки: дивіться на карті
Напередодні у DeepState повідомляли, що Сили Оборони відкинули ворога у Кругляківці.