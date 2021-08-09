Зміни клімату неминучі: Земля нагрівається швидше, ніж вважалось, а наслідків все важче уникнути

Земля нагрівається швидше, ніж досі вважали науковці. Зокрема, це є результатом людської діяльності. Водночас можливостей уникнути катастрофічних наслідків зміни клімату стає все менше.

Однак наразі на кліматичні зміни ще можна вплинути. Про це йдеться у звіті Міжурядової групи експертів із питань змін клімату, опублікованому 9 серпня. У документі є інформація за останні 7 років досліджень.

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Середня температура у світі зростатиме

Експерти дійшли висновків, що поки що середня температура у світі піднялася на 1,1 градуса за Цельсієм. Відповідно до Паризької кліматичної угоди 2015 року, політики домовилися не допустити підвищення температури більш ніж на 1,5 градуса. Перевищення цієї теоретично допустимої норми може призвести до зменшення врожайності рослин і у результаті – до змін в екосистемах світу.

За словами фахівців, за будь-яким сценарієм планета у середньому нагріється на додаткові 1,5 градуса до 2040 року. Однак якщо викиди вуглецю не скоротяться протягом найближчих років, це трапиться раніше.

Відчутне скорочення викидів може запобігти погіршенню змін клімату. Проте вчені вважають, що це не дасть можливості повернути до менш екстремальних погодних умов.

Можливі наслідки збільшення температури у світі

Довгострокові наслідки потепління неминучі: відбуватиметься підвищення рівня моря, продовжують танути льодовики.

У випадку різкого скорочення викидів, глобальна температура підніметься на понад 1,5 градуса до 2050 року. Такий рівень температури призведе до теплових хвиль, інтенсивніших штормів, посух, повеней, пожеж. Їх вже періодично фіксують в Європі та США.

У звіті також йдеться про те, що раніше потужні опади випадали раз на 10 років, однак тепер їхня частота збільшилася на 30%, водночас посуха трапляється на 70% частіше.

Експерти наголошують: збільшення температури на понад 1,5 градуса дуже змінить Землю – можливі обвали льодовиків і масштабніші пожежі.

Реакція на ситуацію ООН

Видання BBC оприлюднило реакцію на побоювання фахівців генсека ООН Антоніу Гутерреша.

Звіт – червоний сигнал для людства. Якщо ми об'єднаємося зараз, то зможемо уникнути кліматичної катастрофи. У нас немає часу на затримки та виправдання,

– заявив Гутерреш.

Хоча прогнози й невтішні, науковці переконані, що все ще є шанс запобігти жахливим наслідкам. Наприклад, якщо удвічі скоротити викиди вуглецю до 2030 року, то до середини століття можливо зупинити зростання температури. Викиди пропонують зменшувати за допомогою технологій та масового висаджування дерев.

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