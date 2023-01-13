Війна з боку Росії стане тотальнішою, – опозиціонер про зміни в командуванні та мобілізацію

Останніми днями у російському військовому командуванні вчергове відбулися кадрові зміни. Втім, разюче ситуацію це не змінить.

Річ у тім, що потрібно повністю змінювати кодло. Про це 24 Каналу сказав російський опозиційний журналіст та блогер Майкл Накі.

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"Кого поставили замість Сєргєя Суровікіна? Не якогось талановито варягу, а Валєрія Гєрасімова, який і так був начальником генштабу і який і так усі 10 місяців усім цим керував. Тому не варто очікувати якихось серйозних змін. Основним озброєнням Росії з точки зору тактики залишиться пряма лобова атака. Це нікуди не зникне, тому що нічого іншого вони робити не вміють", – говорить журналіст.

Мобілізація неминуча

За словами Накі, ці кадрові зміни й ті передумови, які видно, зокрема, із новорічного звернення Владіміра Путіна, багато в чому говорять про те, що війна з боку Росії стане тотальнішою. Причому не лише з військової точки зору, наголошує він, а з точки зору саме громадянської частини.

Наразі закриття кордонів, як мені здається, немає. Папірець нібито від ФСБ не здається мені справжнім. Попри те, що в Росії більше немає ЗМІ та правозахисників, там залишаються соцмережі,

– відзначає блогер.

Тому, продовжує він, коли людей перестануть випускати, а це обов'язково станеться, ми дуже швидко про це знаємо й отримаємо підтвердження з великої кількості місць.

Цікаво, що в єкатеринбурзькому військкоматі на вулиці з'явилися два великі намети. Там повідомили, що це потрібно буцім-то "для організаційної роботи". Щобільше, на сайті оголошень розмістили вакансії розносників повісток та співробітників у військкомати. Основою урок минулої хвилі мобілізації – військкомати та решта не були до цього готові. Тепер вони готуються заздалегідь.

Зрештою це можуть бути помилки. Намети поставили за приколом, а оголошення на сайтах – українське ІПСО. Можливо таке? Можливо,

– припускає блогер.

Тому потрібно орієнтуватися на щось надійніше, а саме: за всю цю військову кампанію в Росії була рівна одна дія, яка принесла хоч якийсь ефект. Після того, як мобілізовані стали надходити на фронт, сили ЗСУ почали просуватися повільніше. Як зазначає Накі, якщо у вас є велика кількість живої сили (навіть з іржавими автоматами), яку можна використовувати як витратний матеріал, просто кидаючи на штурмові лобові атаки – це сповільнить наступ армії.

"Це не переверне війну і не дає змоги серйозніших успіхів. Власне їх так і не з'явилося в Росії з моменту мобілізації. Однак вона справді спрацював хоча б частково спрацювала. Тому, безумовно, її проводитимуть знову, знову та знову. Про що говорять навіть російські пропагандисти: "Слухайте, мобілізації тепер буде багато, не треба про це якось із придихом говорити", – зауважує Накі.

Чи виступить Путін зі зверненням

Найімовірніше, акцентує Накі, усе відбуватиметься "втиху". Путін навряд чи наважиться заявити про переведення так званої "спеціальної військової операції" у розряд "великої вітчизняної війни" й оголосити про старт нової хвилі мобілізації на 500 тисяч людей.

Перша хвиля мобілізації 21 вересня стала найтрагічнішою подією для рейтингу Путіна. Ба більше, це вперше призвело до відчутних незадоволень,

– стверджує журналіст.

Тоді це було у Дагестані, адже в інших регіонах не дуже розуміли, що вони не їдуть у якийсь табір весело напитися й постріляти, а їдуть помирати.

"Зараз це розуміння вже є. Тема мобілізації залишається однією з найгостріших у Росії. Безумовно, будь-яке пряме висловлювання щодо цього в моменті стане дуже деструктивним – люди бігтимуть хто куди", – переконаний Накі.

Зважаючи на те, що вже усі дізналися, яка доля чекає на мобілізованих і наскільки їхнє життя швидкоплинне, ми не побачимо, як батьки привозитимуть своїх дітей у військкомати.

Мені важко уявити таке звернення. Втім, нічого виключати не можна. Але я впевнений, що мобілізація буде у найближчому майбутньому,

– вважає Майкл Накі.

Блогер відзначає, що українська сторона наразі усе робить правильно, тому що спостерігається ефект, який був на початку війни. Річ у тім, що повномасштабне вторгнення Росія планувала розпочати 16 лютого. Проте після того, як про наміри Кремля стало відомо, його перенесли на 24 лютого. Виникли величезні проблеми з логістикою, усе пішло не за планом. З мобілізацією усе може відбуватися так само: певні дії були заплановані на 5 лютого, проте дату можуть змінити.

"Чим пізніше та хаотичніше відбудеться мобілізація, чим більше людей не захочуть брати участі в цьому – тим краще для України. Не хотілося б, щоб мобілізація дала свої плоди раніше, ніж надійде нова військова техніка. Тому усі дії, спрямовані на те, щоб її максимально відтягнути – і тактично, і морально є вірними та виправданими", – підсумував він.

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