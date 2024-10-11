Жінки у чоловічих професіях і ветерани-студенти: як змінюється металургія України під час війни

В умовах роботи на лінії фронту великі промислові підприємства еволюціонують. Чоловіків, мобілізованих до лав ЗСУ, змінюють жінки, а ветерани, які повертаються до роботи – сідають на лави студентів, щоб здобути новий фах та долучитися до відбудови країни.

Про те, як змінюється обличчя української металургії, написало NV на прикладі компанії Метінвест Ріната Ахметова.

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Серед працівників металургійних цехів, шахт і кар'єрів з'являються герої нового часу: жінки, які підхоплюють "чоловічі" професії, ветерани, які з фронту повертаються до рідного виробництва, працівники, які паралельно здобувають новий фах у Метінвест Політехніці,

– пише видання.

Так, нещодавно у прокатному цеху Каметсталі з'явилася перша посадчиця металу. Ольга Дяченко пропрацювала на підприємстві 27 років, і під час перемовин із керівництвом виникла ідея спробувати себе у новій відповідальній ролі.

Ця робота – нелегка і дуже відповідальна, вона потребує постійної зосередженості та нових знань у поєднанні з фізичною напругою. Але Ольга задоволена, адже долучена до виробництва продукції для споживачів.

Натомість Вадиму Явтушенку довелося змінити посаду машиніста екскаватора на Інгулецькому ГЗК на диспетчерське крісло. Він захищав країну у складі 95-ї ОДШБ на Донецькому напрямку.

Після складного поранення та лікування Вадим повернувся на своє підприємство, але досі їздить на консультації до Ужгорода. Лікарі приємно здивовані тим, наскільки все гарно прижилося – шуткують, що криворізька залізна руда робить людей міцнішими.

Також цьогоріч 26 ветеранів війни – співробітників підприємств Метінвесту та захисників маріупольського комбінату "Азовсталь" – пішли на навчання та підвищення кваліфікації до вишу Метінвест Політехніка. Там зараз навчається і Світлана Червятюк, працівниця Центрального ГЗК. Вона обрала професію збагачувальника. Вона – єдина жінка у групі та стипендіатка.

Як відомо, компанія Метінвест увійшла до рейтингу 50 найкращих роботодавців України і здобула перемогу у двох із трьох номінацій у металургійній промисловості – "Підтримка ветеранів і їхніх родин" та "Підтримка добробуту співробітників".

Серед основних напрямів роботи Метінвесту з колишніми військовими – психологічна реабілітація та додатковий медичний огляд. Також діють програми повернення, утримання та адаптації, зокрема перекваліфікація та пільгові умови для вступу до університету Метінвест Політехніка.