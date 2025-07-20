Узгодили заміну керівників у деяких посольствах, – Зеленський
- Президент Зеленський і міністр закордонних справ Андрій Сибіга домовилися про заміну керівників у деяких українських посольствах.
- На нараді послів обговорили пріоритети, такі як постачання зброї, відбудова міст, притягнення Росії до відповідальності та залучення іноземного бізнесу.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів про початок програми цьогорічної наради послів. Одним з питань стала заміна очільників деяких посольств.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.
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Що відомо про доповідь Сибіги?
Понад 80 керівників українських посольств разом з очільником МЗС Андрієм Сибігою взяли участь у нараді послів. У Запоріжжі вони зустрілися з очільником області Іваном Федоровим і обговорили ключові напрями дипломатичної роботи з партнерами.
Серед пріоритетів Зеленський назвав конкретні елементи у постачанні зброї, розвиток власного її виробництва та проєкти відбудови міст і сіл. Також йшлось про юридичні механізми для притягнення Росії до відповідальності за злочини та використання російських активів.
Маємо за наступні шість місяців досягти відчутних нових, спільних з партнерами результатів за цими трьома напрямками,
– повідомив президент.
Крім того, глава держави зазначив, що залучення іноземного бізнесу, проєктів і ініціатив, залишатиметься важливим напрямом. Це буде одним із головних показників ефективності роботи наших посольств.
Зеленський додав, що разом із Сибігою ухвалили рішення замінити керівників у деяких посольствах. Про кого саме йдеться поки невідомо.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про деякі зміни в керівництві окремих посольств. Тоді Андрій Сибіга підкреслив, що від очільників очікують на чіткі результати.