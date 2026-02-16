Потрібні жорсткі дії, – Зеленський анонсував очищення в СБУ

Володимир Зеленський анонсував посилення протидії ворожим планам та ініціював внутрішнє очищення Служби безпеки. За підсумками доповіді першого заступника голови СБУ Олександра Поклада, президент очікує конкретних результатів та жорстких рішень.

Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Зеленський доручив провести очищення СБУ: що відомо?

У понеділок, 16 лютого, Володимир Зеленський провів зустріч із першим заступником очільника СБУ Олександром Покладом. Генерал-майор доповів про заходи з протидії планам противника проти України. Окрему увагу під час обговорення посадовці приділили питанням ефективності роботи спецслужби.

Президент доручив розпочати додаткові кроки з очищення Служби безпеки України від посадовців, які можуть діяти всупереч інтересам держави.

Також доручив Олександру зайнятися питанням очищення Служби безпеки України від тих, хто служить на посадах не Україні, а іншим інтересам,

– написав Зеленський.

Глава держави наголосив на необхідності жорстких рішень та формуванні дієвої та сильної спецслужби.

