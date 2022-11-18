"Дві ключові людини": Подоляк пояснив зміни Ставки головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський розширив склад Ставки Верховного Головнокомандувача. Зокрема включив до неї заступника голови ОП Романа Машовця та міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Так, Машовець сьогодні є модератором практично усієї військової інфраструктури держави. Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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Чому до Ставки включили Машовця та Кубракова

Він готує аналітику для президента та присутній під час діалогів Володимира Зеленського з військовими. Адже, як заступник голови Офісу Президента відповідає за напрямок національної безпеки та оборони.

Крім того, Машовець постійно перебуває на зв'язку з Генштабом та генералітетом. Тож його ввели до складу Ставки Верховного Головнокомандувача для того, щоб він більше повноважень щодо оперативного доступу.

А Кубракова включили до Ставки через те, що сьогодні Міністерство інфраструктури забезпечує такий важливий фрагмент, як логістика забезпечення. Мовиться і про логістику тилового забезпечення армії, і зброї.

Безумовно вони мають бути в Ставці, де приймаються принципові рішення про те, що і як ми робимо, чи є в нас для цього ресурси і яка має бути ефективна модерація. Тобто дві ключові людини, які відповідають і за ресурсність, і за модерацію,

– пояснив радник ОП України.

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Хто входить до СВГ станом на 18 листопада

Головою Ставки Верховного Головнокомандувача є президент Володимир Зеленський, а координатором – секретар РНБО Олексій Данілов. Також до складу Ставки входять: