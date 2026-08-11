Повітряні сили ЗСУ змінили звіти про запущені Росією ракети через дефіцит ППО, – Bloomberg

Україна припинила публікувати точну статистику щодо кількості випущених російських ракет під час повітряних атак. Київ дедалі частіше закликає союзників посилити українську ППО.

Про це пише Bloomberg.

Що відомо про зміну у статистиці Повітряних сил?

У зведенні про відбиття повітряної атаки у ніч на 11 серпня Повітряні сили повідомили про збиття 98 зі 120 російських дронів, однак інформація про кількість випущених ракет була відсутня. Зміна формату звітності відбулася через кілька днів після того, як відомство перестало повідомляти про перехоплення балістичних цілей. Це сталося після атаки минулого тижня, під час якої українським силам не вдалося зупинити жодну з 28 випущених ракет.

За словами джерела, обізнаного із ситуацією, яке побажало залишитися анонімним через чутливість теми, Повітряні сили змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари. Україна намагається отримати більше перехоплювачів від союзників для захисту від посилених повітряних атак. Особливо гостро стоїть потреба в ракетах для американських систем Patriot, які здатні збивати балістику, на тлі зростання глобального попиту через конфлікт на Близькому Сході.

Нагадаємо, Україна у першій половині 2026 року отримала втричі менше ракет для ППО, ніж за аналогічний період 2025-го, заявив Володимир Зеленський. За його словами, у партнерів ракети є, однак потрібні рішення щодо їхнього постачання та прискорення виробництва, зокрема в Україні.

Крім того, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що країна не передаватиме Україні ракети для систем ППО Patriot. У Гельсінкі пояснюють це необхідністю зберегти власну обороноздатність і не ризикувати запасами ППО. Водночас Фінляндія має інші зенітні ракети, але їхню можливу передачу Україні не розкривають.

До слова, ЗМІ повідомляють, що США побоюються, що передані технології можуть зрештою потрапити до Росії. Особливу цінність становить радіолокаційний шукач PAC-3, який забезпечує наведення ракети на ціль на фінальному етапі польоту.