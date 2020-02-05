Зміни для ФОПів: у податковій озвучили перші результати
Безкоштовними додатками, які мають на меті замінити касові апарати, користуються вже 3 тисячі підприємців. Наразі триває тестування додатку.
Додаток працює тільки в режимі "онлайн", про це повідомляє пресцентр Державної податкової служби.
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Там пояснюють, що наступні релізи будуть виходити після затвердження нормативної бази та опрацювання пропозицій і зауважень тестувальників.
Програмне рішення для смартфонів та планшетів з операційними системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальників. Незабаром додаток буде доступний для завантаження з Google Playmarket та App Store без додаткових запитів,
– мовиться у повідомленні.
Цікаво! Група "Рейтинг" провела дослідження, відповідно до якого більшість українців підтримують запровадження обов'язкових касових апаратів для малого бізнесу, дві третини — ідею повернення коштів у разі виявлення нефіскального чека.
Що треба знати про нові правила для ФОПів
- Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.
- Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.
- Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.
- Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек". Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.
Скільки податків платитимуть ФОПи з 1 січня 2020 року / Інфографіка 24 каналу