Зміни для ФОПів: у податковій озвучили перші результати

Безкоштовними додатками, які мають на меті замінити касові апарати, користуються вже 3 тисячі підприємців. Наразі триває тестування додатку.

Додаток працює тільки в режимі "онлайн", про це повідомляє пресцентр Державної податкової служби.

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Там пояснюють, що наступні релізи будуть виходити після затвердження нормативної бази та опрацювання пропозицій і зауважень тестувальників.

Програмне рішення для смартфонів та планшетів з операційними системами Android та iOS вже доступне для зареєстрованих тестувальників. Незабаром додаток буде доступний для завантаження з Google Playmarket та App Store без додаткових запитів,

– мовиться у повідомленні.

Цікаво! Група "Рейтинг" провела дослідження, відповідно до якого більшість українців підтримують запровадження обов'язкових касових апаратів для малого бізнесу, дві третини — ідею повернення коштів у разі виявлення нефіскального чека.

Що треба знати про нові правила для ФОПів

Верховна Рада 20 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу".

та зменшення тиску на бізнес. Авторами документа є нардепи від "Слуги народу". Президент Володимир Зеленський підписав цей закон 17 жовтня.

Торговельні підприємства мають бути звільнені від зобов'язання купувати класичні та громіздкі касові апарати – їх можна буде замінити сертифікованим програмним забезпеченням , яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби.

, яке онлайн відправлятиме дані про операції на сервер податкової служби. Також документ і передбачає розширення кола підприємців та підприємств, які ці РРО мати зобов'язані.

Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек" . Він мав би сприяти детінізації обігу готівкових коштів, стимулюючи покупців отримувати фіскальні чеки. Якщо продавець порушив касову дисципліну, то покупець зможе розраховувати на компенсацію 100% вартості придбаного товару.



Скільки податків платитимуть ФОПи з 1 січня 2020 року / Інфографіка 24 каналу