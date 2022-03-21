Змінилася не тактика Кремля, а пріоритети Путіна, – військовий експерт

Складається враження, що Володимир Путін змінив свою тактику щодо агресії в Україні. Однак це не зовсім так.

Насправді у глави Кремля стали іншими лише пріоритети. Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов.

Зверніть увагу У Путіна змінилась тактика, тепер йому потрібен південь і схід, а не Київ, – ЗМІ

"Тактика Кремля зовсім не змінилася. Я хотів би побачити ту людину, яка повірила Путіну, що він поступиться своїми вимогами", – наголосив Жданов.

Умови Путіна не змінилися з 2014 року

За його словами, у відповідних вимогах є пункти про демілітаризацію України, нейтралітет та відмову вступу до НАТО.

За таких умов можна і не захоплювати Київ. Адже якщо ми підемо на ці умови, то окупація України зі сторони Росії буде просто питанням часу. Його (Путіна – 24 канал) вимоги із 2014 року зовсім не змінилися. Він не збирається поступатися ними. Олег Жданов Військовий експерт

Зміна пріоритетів

"Путін просто змінює пріоритети. Він розуміє, що фізично Київ його військові не можуть взяти за допомогою війни. Тому просто змінять пріоритети і наполягатимуть на нейтралітеті і демілітаризації", – пояснив експерт.

Він зауважив, що вимоги Путіна – фактично окупація України. "Навіщо брати штурмом Київ, якщо його можна взяти за допомогою політичних рішень", – додав Жданов.