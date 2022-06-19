На зміну теплу прийде спека: прогноз погоди на 19 червня

Погода в неділю, 19 червня, буде вже не просто теплою, а дійсно спекотною. У більшості областей температурний максимум складе +26...+30 градусів.

На погоду в Україні 19 червня матиме вплив антициклон. Він охопить практично всю континентальну Європу.

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Опадів не буде

Синоптикиня Наталка Діденко на сторінці у фейсбуці розповідає, що атмосферні фронти хіба що торкатимуться Заходу та Півночі Європи. Тому й опадів у неділю в Україні не передбачається. Натомість має бути сухо й сонячно. Температура подекуди сягатиме й понад +30 градусів, що означає серйозну спеку.

У Києві в неділю також має бути сухо та ясно. При цьому на мешканців столиці чекають невеликі білі хмари та помірна спека. Температура підніметься до +29 градусів.

Діденко радить в такий день не сидіти вдома, а піти погуляти.

Максимальні температури

Синоптики попереджають, що у західних областях в неділю слід очікувати, що стовпчики термометрів піднімуться до +29…+31 градус. У південних та центральних областях повітря прогріється до +27…+29 градусів. Схожа температура буде й у столиці та регіоні.

На Півночі та Сході України денна температура сягне +27…+29 градусів. Тому не варто забувати про сонцезахисні засоби, а гуляти краще зранку і ввечері. Адже літо вступило в свої права.

Прогноз погоди у містах України 18 червня

Ужгород – +29...+31

Львів – +29...+31

Івано-Франківськ –+29...+31

Тернопіль – +29...+31

Чернівці – +29...+31

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +29...+31

Рівне – +29...+31

Житомир – +28...+30

Вінниця – +27...+29

Одеса – +27...+29

Миколаїв – +27...+29

Херсон – +27...+29

Сімферополь – +25...+27

Кропивницький – +27...+29

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +27...+29

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +27...+29

Луганськ – +27...+29

Харків – +27...+29

Київ – +28...+30



Погода в Україні 19 червня / Карта Укргідрометцентру