Зміцнення влади Сі Цзіньпіна: у Китаї ухвалили історичну резолюцію

Комуністична партія Китаю – керівна політична сила у країні – ухвалила знакову резолюцію. Вона безпосередньо стосується лідера партії – Сі Цзіньпіна.

Документ, зокрема, свідчить, що повноваження глави Китаю стануть ще більшими. І це при тому, що ще 2018 парламент країни скасував обмеження президентських термінів Цзіньпіна.

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Влада лідера Китаю Сі Цзіньпіна стане ще більшою

Комуністична партія Китаю (КПК) ухвалила резолюцію про "головні досягнення та історичний досвід", власне, партії, яка є керівною силою країни.

Державне інформаційне агентство "Сіньхуа" 11 листопада опублікувало комюніке щодо цього рішення, яке чітко засвідчило: влада лідера Китаю Сі Цзіньпіна зросте ще більше.

КПК при цьому похвалила Сі: мовляв, за його правління партія "розв’язала багато важких проблем, які тривалий час стояли на порядку денному, але так і не були вирішені, і досягла багатьох речей, які хотіли досягти раніше, але досі не могли".

У підсумку партія взяла на себе зобов’язання:

"Рішуче підтримувати позицію товариша Сі Цзіньпіна".

"Підтримувати владу ЦК" (центрального комітету партії).

Та гарантувати "централізоване єдине керівництво й діяльність усіх членів партії в унісон".

Звернімо увагу, що раніше за понад сторіччя свого існування КПК видавала такі резолюції тільки двічі:

У 1945 партія закріпила владу "Великого керманича" Мао Цзедуна.

А у 1981 – те ж саме зробила щодо Ден Сяопіна, першого з так званих "восьми безсмертних" лідерів КПК.

Як зауважили американські журналісти, третя резолюція щодо Сі Цзіньпіна – це карт-бланш для цього політика на тривалу владу та вплив на майбутнє. Сам же Сі хоче ще більше закріпити свій статус високого лідера на тому ж рівні, що його два знамениті попередники.

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І це при тому, що ще у 2018 місцевий парламент скасував обмеження президентських термінів, фактично дозволивши Сі Цзіньпіну правити довічно.