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      Змії заполонили відкриту територію ресторану у центрі Дніпра

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      У центрі Дніпра на відкритій територію одного з ресторанів виявили 18 змій
      У центрі Дніпра на відкритій територію одного з ресторанів виявили 18 змій / Прес-служба ДСНС

      У Дніпрі на відкритій території одного з ресторанів, що розташовується на Січеславській Набережній у Центральному районі міста, виявили 18 змій. Плазунів помітили працівники закладу. Інцидент трапився уранці 12 квітня.

      Як розповіли у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, отримавши відповідне повідомлення, на місце події виїхав підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Приїхавши, рятувальники ретельно обстежили прилеглу територію ресторану.

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      У підсумку за допомогою спеціального інструменту фахівці ДСНС виловили 18 змій. Опісля усіх плазунів вони вивезли за межі міста. Крім того, з працівниками закладу рятувальники провели роз’яснювальну роботу щодо застережень і заходів безпеки, яких слід дотримуватись у разі виявлення плазунів.

      Змії, Дніпро, плазуни, ДСНС, тварини
      Плазунів ловили за допомогою спеціального інструменту для відлову змій 

      На місці події працювали чотири представники особового складу та одна одиниця техніки.

      Наприкінці січня в Австралії півтораметровий пітон пробрався до одного із помешкань, заліз в унітаз і вкусив жінку. У підсумку та отримала неглибокі колоті рани. За словами рятувальників, змії часто ховаються в туалетах, коли шукають воду в спекотну погоду.

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      Теги: Новини України Новини Дніпра Світ тварин ДСНС Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 канал
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