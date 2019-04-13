Змії заполонили відкриту територію ресторану у центрі Дніпра

У Дніпрі на відкритій території одного з ресторанів, що розташовується на Січеславській Набережній у Центральному районі міста, виявили 18 змій. Плазунів помітили працівники закладу. Інцидент трапився уранці 12 квітня.

Як розповіли у прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, отримавши відповідне повідомлення, на місце події виїхав підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Приїхавши, рятувальники ретельно обстежили прилеглу територію ресторану.

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У підсумку за допомогою спеціального інструменту фахівці ДСНС виловили 18 змій. Опісля усіх плазунів вони вивезли за межі міста. Крім того, з працівниками закладу рятувальники провели роз’яснювальну роботу щодо застережень і заходів безпеки, яких слід дотримуватись у разі виявлення плазунів.



Плазунів ловили за допомогою спеціального інструменту для відлову змій

На місці події працювали чотири представники особового складу та одна одиниця техніки.

Наприкінці січня в Австралії півтораметровий пітон пробрався до одного із помешкань, заліз в унітаз і вкусив жінку. У підсумку та отримала неглибокі колоті рани. За словами рятувальників, змії часто ховаються в туалетах, коли шукають воду в спекотну погоду.