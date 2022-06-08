На Зміїному окупанти зосередили "Гради", "Тори" та "Панцир", – Defense Express

Російські окупанти вирішили значно збільшити кількість військової техніки на острові Зміїний. Це несе значну загрозу Україні.

Ще 3 червня російські загарбники мали на Зміїному 22 одиниці техніки та озброєння. 6 червня ця кількість зросла до 29 одиниць.

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Зараз в розпорядженні окупантів на острові є три ракетні системи залпового вогню "Град", два зенітно-ракетні комплекси "Тор" з транспортно-заряджальною машиною, чотири комплекси протиповітряної оборони "Панцирь-С1" також з транспортно-заряджальною машиною. Ще 10 одиниць техніки закриті маскувальною сіткою.

Ця техніка потрібна росіянам для подальшої блокади українських портів. А за потреби – і обстрілу суден, які здійснюють транспортування українського зерна. Як приклад наводиться той факт, що 21 травня 2022 року коли російські військові погрожували відкрити вогонь по цивільному судну Britta K, що йшло під прапором Того із Румунії транзитом через Зміїний. Це вказує, що окупанти на острові морально готові стріляти по цивільних суднам, особливо – по суднах з українським зерном, що зараз можуть завантажуватись в румунських портах.

Росіяни бояться ракетних ударів

Окрім того, системи протиповітряної оборони мають здійснювати охорону російських кораблів від атак з повітря, а також ракетних ударів з суші. В першу чергу мова йде про "Байрактари". До цього ця місія була покладена на крейсер "Москва", на якому було розміщено відповідні системи ППО. Але він з поставленим завданням не впорався, сам ставши жертвою ракетного удару з суші.

Щодо ракетних ударів з суші, то Україна може використати протикорабельні крилаті ракети "Нептун". Саме з таких ракет і був завданий удар по крейсеру "Москва", через які ворожий корабель затонув.

Також Україна отримала від Данії протикорабельні ракети Harpoon. Надали їх наприкінці травня. Такі ракети Україна отримує також від Великої Британії та Нідерландів.

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Правда отримали українські військові комплекс, який дозволяє запускати ракети лише з берега. Однак і він дозволить убезпечити українське узбережжя від ворожих кораблів. Через це вони змушені триматися на значній відстані від берега.

Дивіться відео про особливості роботи ракет Harpoon