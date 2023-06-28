Чи в змові Пригожин та Суровікін: оперативне зведення від Романа Світана

Генерал Сергій Суровікін міг заздалегідь знати, що ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планував організувати військовий переворот.

Про це у своєму щоденному оперативному зведенні на 24 Каналі прокоментував військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Пригожин та Суровікін

На думку військового експерта, змова можливо, адже у них давні дружні звʼязки й обидва повністю "відбиті на голову".

Світан нагадав, що Пригожин обіцяв 50 мільйонів рублів сімʼям російських загиблих льотчиків. Тим часом Суровікін їх прямий начальник.

Ось вони двоє і зустрілися: один підставив свій підрозділ й "в темну" його використовував, а другий – підставив своїх льотчиків й також "в темну" їх використовував. Тепер одних поховали, а іншим борт з мільйонами відправляють, аби "закрити їм роти",

– повідомив Роман Світан.

"Це такі "відбиті", непринципові люди, які можуть вбивати, навіть своїх, а після цього ще й навіть дружити. Вони всі підуть під знищення. Хай спочатку одне одного повбивають, а тих, хто залишився, нам вже "дочищати". З цієї війни просто так вони не вийдуть", – додав військовий експерт.

Доля “вагнерівців”

Напевно, на "Вагнері" вже стоїть хрест, цієї ПВК не буде. Таку думку озвучив Роман Світан.

Скоріш за все, до них доберуться й в Білорусі – там таке ж КДБ, що й в Радянському Союзі. Саме тому вони знайдуть всіх учасників або хоча б всіх активних.

Крім того, військовий експерт припустив, що "Вагнер" буде розформований по частинах російської армії.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Удар по Краматорську

Це в чистому вигляді геноцид української нації. Такими діями росіяни знищують українців.

Роман Світан пояснив, що ворог запустив по Краматорськ 2 балістичні ракети, адже їх армійська артилерія по місту не дістає. Вони не пройшли Бахмут, тому не вийшли на потрібну дальність пострілу.

"Й от тепер бʼють по місцях скупчення цивільного населення. Це все тиск й терористичний шантаж. Отже, Путін щось запросив чи за щось помстився. Й, звісно, що геноцид. Він лікується одним методом – знищенням тих, хто це робить", – наголосив військовий експерт.

Що відомо про удар по Краматорську