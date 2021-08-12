Змовилися на торгах: АМКУ оштрафував 3 компанії на майже 46 мільйонів
Джерело:АМКУ
Антимонопольний комітет оштрафував 3 компанії, які усунули між собою конкуренцію під час тендеру. Мовиться про закупівлю на 50 мільйонів гривень.
У чому звинуватили компанії
Торги щодо утримання та ремонту доріг загального користування відбулися ще у 2019 році. АМКУ виявив причетність до схеми 3 компаній.
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Про які компанії мовиться:
- Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна"
- "Вінницький облавтодор",
- ТОВ "ШЛЯХБУД".
Переможцем у процедурі стало "Інтвервіас Україна".
Під час закупівлі компанії узгодили між собою умови участі у тендері, відтак конкуренцію між ними усунули,
– заявили в АМКУ.
12 серпня Антимонопольний комітет визнав дії компаній порушенням закону "Про захист економічної конкуренції". Адже ті узгодили свої дії, що просто спотворило результат торгів.
Як покарали порушників
- Компанії не можуть брати участь у тендерах впродовж 3 років;
- мають сплатити загальний штраф у розмірі 45 859 828 гривень.