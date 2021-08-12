Змовилися на торгах: АМКУ оштрафував 3 компанії на майже 46 мільйонів

12 серпня 2021 , 18:21
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Джерело:

АМКУ

Антимонопольний комітет оштрафував 3 компанії, які усунули між собою конкуренцію під час тендеру. Мовиться про закупівлю на 50 мільйонів гривень.

У чому звинуватили компанії

Торги щодо утримання та ремонту доріг загального користування відбулися ще у 2019 році. АМКУ виявив причетність до схеми 3 компаній.

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Про які компанії мовиться:

  • Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна"
  • "Вінницький облавтодор",
  • ТОВ "ШЛЯХБУД".

Переможцем у процедурі стало "Інтвервіас Україна".

Під час закупівлі компанії узгодили між собою умови участі у тендері, відтак конкуренцію між ними усунули,
– заявили в АМКУ.

12 серпня Антимонопольний комітет визнав дії компаній порушенням закону "Про захист економічної конкуренції". Адже ті узгодили свої дії, що просто спотворило результат торгів.

Як покарали порушників

  • Компанії не можуть брати участь у тендерах впродовж 3 років;
  • мають сплатити загальний штраф у розмірі 45 859 828 гривень.
Автор: Софія Мінджоса