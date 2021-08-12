Змовилися на торгах: АМКУ оштрафував 3 компанії на майже 46 мільйонів

Антимонопольний комітет оштрафував 3 компанії, які усунули між собою конкуренцію під час тендеру. Мовиться про закупівлю на 50 мільйонів гривень.

У чому звинуватили компанії

Торги щодо утримання та ремонту доріг загального користування відбулися ще у 2019 році. АМКУ виявив причетність до схеми 3 компаній.

Читайте також Через порушення договорів: Міненерго ініціює впровадження "чорного списку" учасників ринку

Про які компанії мовиться:

Спільне українсько-австрійське підприємство "Інтервіас Україна"

"Вінницький облавтодор",

ТОВ "ШЛЯХБУД".

Переможцем у процедурі стало "Інтвервіас Україна".

Під час закупівлі компанії узгодили між собою умови участі у тендері, відтак конкуренцію між ними усунули,

– заявили в АМКУ.

12 серпня Антимонопольний комітет визнав дії компаній порушенням закону "Про захист економічної конкуренції". Адже ті узгодили свої дії, що просто спотворило результат торгів.

Як покарали порушників