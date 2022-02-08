Чи зможе Росія захопити Київ за три доби

Один із найвпливовіших американських каналів Fox News оприлюднив інформацію про закриті слухання у Конгресі щодо загрози вторгнення російських військ.

Зловісні цифри

Нібито начальник Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі заявив, що є велика загроза і Росія може захопити Київ за 72 години – три доби. Fox News наводить деталі – буцімто оціночні втрати українських військ під час штурму Києва можуть сягнути 15 тисяч загиблих, а росіяни при цьому втратять не менше 4 тисяч.

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Я не думаю, що це якісь математичні формули. Ми розуміємо, що це дуже оціночні судження. Певно, було якесь запитання від конгресменів, і щось генерал міг сказати, навряд чи настільки детально. Але чи є дійсно вірогідність того, що Київ візьмуть за три доби?

Вірте в армію

Чи може бути взагалі, що починається війна масштабна, російські танки ідуть на Київ – чи можуть вони досягти його за три доби і захопити столицю України?

Відверто кажучи, я не вважаю це реалістичним і можливим, якщо з військової позиції подивитися. На нашому північному напрямку основне завдання, захист Чернігівської області, захист столиці України, виконує оперативне командування "Північ". У нас розгорнуті вже певні сили на півночі країни.

Ми розуміємо, що наступ йтиме вздовж лінії комунікацій. Лінія постачання – це основне для швидкого просування російських військ. Звичайно, їм треба йти вздовж магістралей. Бо зараз по нашому чорнозему – це будуть великі проблеми й дуже обмежений маневр.

Для сталого постачання й швидкого просування противнику потрібно контролювати основні лінії комунікацій і магістралі. Боротьба в будь-якому разі йтиме за контроль вузлів комунікацій.

І на цих шляхах комунікацій, звичайно, вже є українські війська. Звісно, буде час посилити ці війська. Основне наше завдання – захист столиці. Це будуть і додаткові військові з'єднання, які зосереджені навколо Києва, і добровольці, й резерви в інших куточках країни.

Звичайно, що це – основне стратегічне завдання. І сили кинуть, щоб зупинити ворога на підступах, ще в Чернігівській області, не допустити захоплення Чернігова передусім, не допустити противника взагалі на підступи до столиці України.

Для виконання цього завдання є сили, є велика кількість населених пунктів, які російські війська мали би пройти на цьому шляху. Звичайно, все це за три доби зробити фізично неможливо, бо опір буде. Ніхто не збирається здаватися, ніхто не збирається розбігатися. Противник цей опір зустріне.



ЗСУ мають достатньо сил і засобів, аби не допустити ворога в Київ / Фото 24 каналу

Зустрінуть ворога з вогнем і мечем

Зараз ми бачимо постачання західної зброї, постачання сучасних протитанкових ракетних комплексів Javelin. Хочу нагадати – у нас вже понад 1200 таких сучасних ракет протитанкових на озброєнні, які дозволяють ефективно вражати будь-які об'єкти російської армії.

Захисту від Javelin у росіян просто нема. Також у нас є понад 7,5 тисяч ракет для українських сучасних протитанкових ракетних комплексів "Корсар", "Стугна".

У нас в районі на шляху противника розгорнута велика кількість з'єднань: і 1-ша танкова бригада, і 169-й навчальний центр. У нас дуже багато сил, які розділяють противника і столицю. Тому всі ці бліцкриги неможливі в Україні.

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Ділимо прогнози навпіл

Чи є можливість тотального наступу росіян на Україну? Так, є. Чи є у них можливість знищувати українські міста? Звичайно, у них є авіація, ракети і є можливість завдавати величезних втрат українській інфраструктурі, силам.

Але для того, щоб зробити цю випалену землю, застосовувати нацистську тактику на українській землі знову, Путіну треба буде докласти значних зусиль. Це не буде гра в одні ворота. Це буде битва.

Так, у нас будуть великі втрати, але й у росіян цей шлях на півночі України не буде легкою прогулянкою в жодному разі. Це будуть великі жертви і втрати, й Україна чинитиме опір.

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