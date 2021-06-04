Ляшко розповів, чи вистачить вакцини проти COVID-19 для щеплення всіх військовослужбовців

Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація українських військовослужбовців є пріоритетом для МОЗ. За його словами, особливу увагу приділяють тим, хто боронить кордони нашої країни від ворога.

Про це новий міністр охорони здоров'я заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Важливо Колективний імунітет у 2021 році: чи встигнуть до кінця літа вакцинувати 5 мільйонів українців

Ляшко запевнив, що Україна має вже достатньо вакцин проти COVID-19 для того, щоб вакцинувати всіх українських військовослужбовців.

Сьогодні вакцин достатньо для того, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців. Вони вакцинуються. Відсоток охоплення достатньо великий,

– сказав очільник МОЗ.

Він також пояснив, що вакцинація військовослужбовців відбувається за двома напрямками:

щеплення медпрацівників у Міністерстві оборони;

вакцинація тих, хто відбуває на ротацію, у пунктах щеплень.

Вакцинація в Україні: головне