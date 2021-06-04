Ляшко розповів, чи вистачить вакцини проти COVID-19 для щеплення всіх військовослужбовців

Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголосив, що вакцинація українських військовослужбовців є пріоритетом для МОЗ. За його словами, особливу увагу приділяють тим, хто боронить кордони нашої країни від ворога.
Про це новий міністр охорони здоров'я заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Важливо Колективний імунітет у 2021 році: чи встигнуть до кінця літа вакцинувати 5 мільйонів українців
Ляшко запевнив, що Україна має вже достатньо вакцин проти COVID-19 для того, щоб вакцинувати всіх українських військовослужбовців.
Сьогодні вакцин достатньо для того, щоб вакцинувати повний склад наших військовослужбовців. Вони вакцинуються. Відсоток охоплення достатньо великий,
– сказав очільник МОЗ.
Він також пояснив, що вакцинація військовослужбовців відбувається за двома напрямками:
- щеплення медпрацівників у Міністерстві оборони;
- вакцинація тих, хто відбуває на ротацію, у пунктах щеплень.
Вакцинація в Україні: головне
- Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Тоді першу дозу вакцини AstraZeneca отримав лікар-реаніматолог Євген Горенко, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.
- Згідно з даними МОЗ, за минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 50 840 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації зробили 1 265 723 щеплень. 2 дози отримали 142 062 осіб.