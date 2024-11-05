У Міноборони відповіли на прохання зробити онлайн-відстрочку для родичів осіб з інвалідністю

У застосунку Резерв+ незабаром з'явиться можливість оформити відстрочку для студентів та аспірантів. Водночас українці просять зробити подібну функцію для родичів осіб з інвалідністю.

Наразі команда Міноборони працює над цим функціоналом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступниці Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації – Катерини Черногоренко.

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Чи буде у Резерв+ відстрочка для родичів осіб з інвалідністю

У коментарях під дописом Катерини Черногоренко про початок бета-тестування онлайн-відстрочок для студентів та аспірантів, а згодом і людей з інвалідністю та багатодітних батьків, користувачі мережі просили зробити у застосунку ще й відстрочки для родичів осіб з інвалідністю.

Заступниця очільника Міноборони відповіла на ці коментарі та зазначила, що міністерство також працює над впровадженням цієї послуги у майбутньому.

Ми розуміємо складність ситуації та прагнемо, щоб онлайн можна було зручно отримати послугу всім, хто має право,

– написала Черногоренко.

Вона також наголосила, що працює з командою, щоб реалізувати цей тип відстрочки в онлайні, проте для цього потрібно дещо більше часу.



Черногоренко відповіла щодо відстрочки для родичів осіб з інвалідністю у Резерв+ / Скриншот 24 Каналу

До слова, у застосунку Резерв+ з 4 листопада почали бета-тестування онлайн-відстрочок. Інструкції, як їх отримати, надішлють тим, хто заповнив форму на тестування, а саму послугу незабаром планують запустити для усіх користувачів застосунку.