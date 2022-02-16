"Змушують воювати навіть вагітних": Росія поширює у мережі новий фейк про ЗСУ

Росія продовжує розповсюджувати у мережі фейки про Україну. Цього разу держава-агресорка заявила, що в українську армію начебто примусово забирають вагітних жінок.

Про новий фейк від російських пропагандистів під час позачергової сесії Харківської обласної ради повідомив начальник управління Служби безпеки України в області Роман Дудін.

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Росія поширює фейк про вагітних і ЗСУ

За словами Дудіна, СБУ бачить, що частина інформаційного простору переповнена, є "спроби відправити людей за гречкою, за кордон та посіяти паніку".

Та одне з найцікавіших інформаційних повідомлень, яке почали розповсюджувати в Білгороді, було про те, що вагітних жінок на 6 – 7 місяці примусово забирають до Збройних сил України,

– зазначив глава управління спецслужби.

Він уточнив, що окупанти поширюють інформацію, що вагітних на пізніх термінах "змушують йти й воювати".

Дудін наголосив, що зі сторони Москви постійно є спроби розхитати ситуацію в Україні.

Попередні фейки від держави-агресорки

Росія ледь не щодня поширює нові фейки про Україну, намагаючись "знайти привід" для подальшої агресії. Раніше на деяких проросійських ресурсах з'явилася інформація про начебто вибухи на не підконтрольній Україні території. Мовляв, українські військові відкрили вогонь у сторону Донецька. У Збройних силах одразу ж спростували цю інформацію. Там наголосили, що бійці ООС не обстрілювали місто і не планують це робити.

Згодом російські пропагандисти почали поширювати у мережі неправдиву інформацію про нібито початок війни між Україною та Росією. Ба більше – окупанти інформували про "перші втрати".

Після цього глава російської Ради Федерації Валентина Матвієнко сказала, що вважає "дикістю навіть думку про війну з Україною". Вона цинічно заявила, що Росія зробить зі своєї сторони все, аби "не допустити такого розвитку подій".

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