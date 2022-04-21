Значна частина росіян вийшла з Борової на Харківщині: залишили там свою комендатуру

Наразі Борівська селищна територіальна громада тимчасово окупована російськими військовими. Вони контролюють усі населені пункти.

За попередньою інформацією, значна частина окупантів вийшла з Борової, але залишила у центрі громади свою комендатуру.

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Росіяни контролюють громаду

Загарбники повністю контролюють пересування місцевих жителів, перевіряють документи на блокпостах, рекомендують сидіти вдома і не переміщатися вулицями.

За наявною інформацією, протягом останньої доби на Борівщині було порівняно спокійно. Бойові дії на території громади наразі не ведуться, але у південній її частині чутно звуки близьких боїв,

– повідомили у пресслужбі селищної ради.

На території громади ворог розмістив багато військової техніки та живої сили. Найбільше: у населених пунктах Першотравневого, Ізюмського, Чернещинського, Піско-Радьківського та Вищесолоненського старостинських округів.

Люди виживають у вкрай складних умовах

Люди вимушені виживати у дуже складних умовах: без світла, води, газу, ліків. Бракує продовольчих товарів та інших засобів першої необхідності. Окупанти не допускають українську гуманітарну допомогу на окуповані території та відмовляються надати зелені коридори для евакуації людей.

Тим часом відсутність зв'язку та інтернету не дає можливості покликати на допомогу відповідні служби у випадку гострої потреби.

Але мешканці громади не здаються – гуртуються, допомагають один одному, по черзі ходять по воду, діляться продуктами та звістками від рідних.

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