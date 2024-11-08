ЗСУ контролюють більшість території Вовчанська, але від нього мало що залишилося, – військовий

Ситуація у Вовчанську залишається напруженою. ЗСУ продовжують контролювати більшу частину міста.

Однак від нього майже нічого не залишилося. Про це розповів офіцер 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Арчі" в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

Дивіться також Вовчанськ вщент зруйнований, тривають важкі бої, – ОТУ "Харків" про ситуацію в місті

Росія хоче прорватися до стратегічно важливих позицій на Харківщині

"Арчі" розповів, що російська армія намагається втримати свої позиції на північних підступах до Вовчанська, де наразі тривають активні бойові дії.

ЗСУ продовжують контролювати більшість території Вовчанська. Те, що від нього залишилися. Обстріли та атаки з боку російських військ наразі не припиняються. Російські підрозділи зосереджені на штурмах, прагнучи прорватися до стратегічно важливих позицій на Харківщині. Станом на сьогодні ситуація під контролем ЗСУ,

– розповів військовий.

За його словами, на цей напрямок росіяни перекидають нещодавно мобілізовані ресурси, зокрема, і війська з тилових частин.

"Вони перейшли до тактики малих штурмових груп для захоплення нових позицій. Так вони намагаються уникнути значних втрат, але такі атаки стають менш результативними через активний опір ЗСУ", – зауважив військовий.

Він розповів, що росіяни хочуть пробитися за межі річки Вовча для того, щоб потім накопичити ресурси та продовжити свої штурмові дії на Харківському напрямку. Цим самим вони прагнуть створити плацдарм для успішного прориву і на Куп'янському напрямку.

Тобто Вовчанськ наразі залишається важливим місцем ведення бойових дій,

– підсумував офіцер.