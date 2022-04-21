Знадобиться для "викурювання" росіян, – військовий експерт про важкі міномети від Литви

Литва надала нам важкі міномети – вони допоможуть нам контратакувати, але ще треба розуміти, що міномет може бути застосований, як у наступі, так і в обороні. Тому така зброя буде дуже ефективною для українського війська.

Про це у ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він також додав, що українські військові з такою технікою добре знайомі.

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Міномет, до речі, це один із найефективніших способів, як боротися із ворожою піхотою, включно із окопами,

– зазначає військовий експерт.

А якщо це важкий міномет, то дальність його стрільби – не менше 7-10 кілометрів. Для нас це буде дуже ефективний засіб для "викурювання" російської піхоти з їх оборонних позицій. А їх вони почнуть рити, коли "видихнуться" в наступі, переконаний Жданов.

Бажання воювати "за порєбріком" низьке

Цікаво, що окупанти все менше бажають їхати на смерть в Україну. СБУ опублікувала листи росіян до своїх ріднич чи знайомих. Російський солдат писав , що успіхів на чужій землі в них, по суті, немає. Натомість одні лише втрати. Не можуть навіть захопити якесь село, бо українці сильно виступають проти них.

За словами російського окупанта, українські воїни знищили їхній підрозділ на 40%.

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