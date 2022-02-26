Знаходимо і в**буємо їх, – глава МВС в амуніції розповів про знищення диверсантів

Денис Монастирський повідомив, що він перебуває у Києві. Триває організована робота. Зокрема, місто захищають від ДРГ та видають захисникам зброю.

Глава МВС України розповів, що лише в українській столиці видали понад 25 тисяч одиниць зброї та близько 10 мільйонів патронів. Київ захищатиметься та битиметься до останнього.

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Монастирський заявив: він пишається, коли бачить, як люди захищають свої містечка, свої села, свої вулиці, свої будинки.

Українці самоорганізовуються, аби не допустити жодних мародерств. Це дуже важливо, адже поліція наразі зайнята протидією ДРГ, які працюють у містах та селах.

Але ми знаходимо їх і в**буємо,

– заявив Монастирський.

Він також заявив, що до різних міст підходить техніка. Але захисники формують надійний тил. Монастирський подякував усім, хто взявся за зброю.

"Ми – це Україна. Україна – це ми. Ми вистоїмо", – підсумував глава МВС.

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