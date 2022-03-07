Знайдемо та прийдемо як за Айхманом чи бен Ладеном: Данілов пригрозив Путіну та його поплічникам

Російські війська продовжують обстрілювати українські міста та мирне населення. Українська влада вже попередила загарбників, шо на них очікує розплата, де б вони не ховалися.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що українська влада буде переслідувати російських військових злочинців і після закінчення війни.

"Ми всіх і все пам’ятаємо, нікого і ніколи не забудемо! Ви ніде не сховаєтесь: ні за парканами ваших будинків, ні на віллах в Маямі, ні на яхті на Сейшелах чи в бункері на Уралі. Знайдемо і прийдемо або як за Айхманом, або як за бен Ладеном", – заявив Данілов.

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При цьому, за його словами, покарання очікуватиме як на тих, хто віддавав укази, так і на тих, хто їх виконував.

Адольф Айхман та "операція Гарібальді"

Адольф Айхман – німецький офіцер, який відповідав за так зване "остаточне вирішення єврейського питання" – політика Третього Рейху щодо знищення євреїв. Після закінчення Другої світової війни втік до Аргентини, де переховувався під іменем РІкардо Клемента.

У 1960 році ізраїльська спецслужба Моссад провела спецоперацію із викрадення Айхмана з Буенос-Айреса. Ця операція отримала назву "Гарібальді".

Після викрадення Айхмана, його доставили до Єрусалима, де судили. Айхмана було страчено через повішення вранці 31 травня 1962 року

Усама бен Ладен та його знищення

Усама бен Ладен відомий як керівник терористичної організації "Аль-Каїда", яка взяла на себе відповідальність за теракти 11 вересня 2001 року на території США.

Він був одним з найбільш розшукуваних терористів у світі.

Ліквідувати його вдалося 1 травня 2011 року. Цього дня невеликий загін американців провів операцію в пакистанському Абботтабаді. Усаму бен Ладена вбили пострілом в голову під час спецоперації.