Знайдене ще одне підтвердження підготовки Росією хімічної атаки проти України

Росія може застосувати хімічну зброю проти України, оскільки в Кремлі неодноразово заявляли, що таке готують в нашій державі. Тепер з’явилося ще одне підтвердження можливих намірів Кремля.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з’ясував, що на окупованих Росією територіях помітили присутність спеціалістів-хіміків.

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Так, 4 доби тому в результаті бою з російськими військами біля Старомлинівки на Донеччині знищили багато окупантів.

Серед великої кількості отриманих документів російських військових знайдено посвідчення і офіцера вузькопрофільної спеціалізації, на ім'я Афтаєва Алєксандра Вікторовича. До загибелі він служив у військовій частині 21222, а це – "Федеральне управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї" у місті Пенза,

– заявили у Центрі.

З документа стало відомо, що офіцер до служби в армії закінчив Саратовський воєнний інститу біологічної та хімічної безпеки.

Документи російського війського хіміка / Фото Центру стратегічних комунікацій

Таким чином отримані документи можуть свідчити про підготовку Росією теракту проти України із застосування хімічної зброї.



Пам'ятка дій у випадку хімічної атаки / Інфографіка 24 каналу / Джерело МОЗ

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