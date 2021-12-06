Знайшли перекинутий снігохід: у Карпатах відновили пошуки чоловіка, що загубився у горах

На полонині Руна Ужгородського району, що на Закарпатті, рятувальники продовжили пошуки чоловіка. Останній заблукав під час катання на снігоходах.

Чоловік зник ще 4 грудня. Напередодні рятувальники знайшли перекинутий снігохід чоловіка, проте самого туриста не виявили.

Читайте більше У Карпатах другий день шукають чоловіків, що загубились на снігоходах

Рятувальники продовжили пошуки чоловіка, що зник у Карпатах

​​6 грудня зранку (мовиться про 5 годину – 24 канал) на полонині Руна Ужгородського району відновили пошукові роботи чоловіка, який разом із друзями 4 грудня організував катання на снігоходах,

– повідомили в МВС.

Там також пояснили, що під час катання туристи втратили орієнтир і заблукали, розділившись на дві групи.

Двох заблукалих чоловіків знайшли

5 грудня двоє чоловіків вийшли на зв'язок і повідомили, що вони перебувають на одній із турбаз у села Лумшори,

– пояснили у відомстві.

Натомість пошуки третього продовжили до 1 години ночі 6 грудня. У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що "рятувальникам вдалося знайти його снігохід, однак самого туриста не виявили".

Саме тому 6 грудня до пошуків залучили:

30 осіб особового складу;

7 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень міста Ужгород, Мукачево, Іршава, селища міського типу Міжгір'я, села Нижні Ворота та Пилипець.

у пошуках рятувальникам допомагають 5 волонтерів.

ТСН написала, що зниклий – 50-річний чоловік родом із Закарпаття. Відомо також, що його снігохід рятувальники знайшли перекинутим. Припускають, що чоловік міг не впоратись з керуванням. Тож, покинувши техніку, пішов пішки. Проте через сильний вітер та погану видимість нереально зрозуміти, в яку сторону рушив чоловік. Адже вітер швидко замітає сліди на снігу.

Попередньо відомо, що друзі намагались самотужки знайти друга. Він навіть виходив з ними на зв'язок телефоном. Проте сказав, що телефон розряджається. Після цього про зниклого немає ніякої звістки.

Що відомо про зниклих чоловіків на Закарпатті

4 грудня ввечері на Закарпатті загубились троє людей. Чоловіки поїхали в гори на снігоходах та зникли.

З двома з них вийшли на зв'язок 5 грудня. Останні розповіли, що перебувають на турбазі "Девур" селі Лумшори Ужгородського району.

Проте третього досі не знайшли. Ситуацію значно погіршує погода, адже в горах сильний мороз та сніг. Зокрема 5 грудня там температура до -9 градусів. Окрім того, станом на 09 годину 5 грудня, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 50 метрів. Вітер північно-західній 6-7 метрів на секунду.

Як врятуватися, якщо ви загубились в горах – дивіться відео

Повний текст публікації МВС України

6 грудня зранку на полонині Руна Ужгородського району відновлено пошукові роботи чоловіка, який разом із друзями 4 грудня організував катання на снігоходах.

Нагадаємо, у певний момент вони втратили орієнтир і заблукали, розділившись на дві групи. Наступного дня, 5 грудня, двоє чоловіків вийшли на зв'язок і повідомили, що вони перебувають на одній із турбаз у селі Лумшори. Пошуки третього друга тривали до першої години ночі. Рятувальникам вдалося знайти його снігохід, однак самого туриста не виявлено.

Роботи відновили 6 грудня о 05 годині. До них залучено 30 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки від гірських пошуково-рятувальних відділень Ужгорода, Мукачево, Іршави, Міжгір'я, Нижніх Воріт та Пилипця. Окрім цього, у пошуках рятувальникам допомагають 5 волонтерів.