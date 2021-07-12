Знайшли у потязі: на Львівщині поліцейські шукають батьків неповнолітньої дівчинки – фото
12 липня 2021 , 13:04Читать новость на русском
Джерело:Дрогобицький відділ поліції
На Львівщині в електричці нещодавно знайшли неповнолітню дівчинку. Наразі правоохоронці намагаються розшукати її батьків.
Дівчинка має вік приблизно 8 – 10 років. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про батьків дитини просять звертатись у поліцію.
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Дівчинку знайшли у потязі
- Правоохоронці знайшли в вагоні електрички Львів – Трускавець неповнолітню дівчинку.
- Дитина перебувала в потязі сама.
- На вигляд неповнолітній 8 – 10 років.
- Наразі поліцейські Дрогобицького районного відділу поліції встановлюють особу дівчинки та її батьків.
- Усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування батьків дитини, просять зателефонувати за номером 0679498429 або 102.
Дівчинку знайшли в потязі / Фото Дрогобицького відділу поліції