Знайшли у потязі: на Львівщині поліцейські шукають батьків неповнолітньої дівчинки – фото

12 липня 2021 , 13:04
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Джерело:

Дрогобицький відділ поліції

На Львівщині в електричці нещодавно знайшли неповнолітню дівчинку. Наразі правоохоронці намагаються розшукати її батьків.

Дівчинка має вік приблизно 8 – 10 років. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про батьків дитини просять звертатись у поліцію.

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Дівчинку знайшли у потязі

  • Правоохоронці знайшли в вагоні електрички Львів – Трускавець неповнолітню дівчинку.
  • Дитина перебувала в потязі сама.
  • На вигляд неповнолітній 8 – 10 років.
  • Наразі поліцейські Дрогобицького районного відділу поліції встановлюють особу дівчинки та її батьків.
  • Усіх, хто володіє інформацією про місцеперебування батьків дитини, просять зателефонувати за номером 0679498429 або 102.


Дівчинку знайшли в потязі / Фото Дрогобицького відділу поліції

Автор: Ольга Котів