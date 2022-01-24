Знайшли теплу водойму біля Острога: як правильно годувати лебедів

Десятки лебедів, качок та інших птахів щороку злітаються на водосховище поблизу Острога. Птахи там зимують. Лебеді підливають до берега і зовсім не бояться людей.

Фахівці встановили, що є там лебеді навіть із за кордону. Про це розповів керівник Рівненського відділення Українського товариства охорони птахів Василь Ільчук.

До теми Дивовижна краса: у київському парку "Наталка" вже понад 40 лебедів – яскравий фоторепортаж

Звідки прилітають птахи

На водоймі можна побачити закільцьованих птахів. Їх реєструють і відправляють дані у Центр кільцювання. Згодом приходить відповідь.

Були (лебеді – 24 канал) здебільшого з Польщі, Угорщини та 2 випадки з Латвії,

– зазначив Ільчук.

Граційні красені, серед них і повні лебедині сім'ї злітаються туди вже близько 15 років. А все тому, що біля Хмельницької атомної електростанції вода взимку не замерзає.

Лебеді там зимують зазвичай до березня. А далі частина їх розлітається по домівках.

Як пояснив начальник гідротехнічного цеху Хмельницької АЕС Віктор Турицький, вода у самому водосховищі становить приблизно 7 градусів вище нуля. А в вивідному каналі – 17 градусів.

На водосховище поблизу Острога прилетіли десятки птахів: дивіться відео

Як правильно годувати лебедів

Їжі на водосховищі птахам вистачає. Підгодовують також люди. Орнітологи ж наголосили, що годувати хлібом птахів не можна. Бо якщо пернаті їстимуть лише хлібобулочні вироби – можуть загинути.

Як підкреслив Ільчук, особливо чорний хліб викликає розлади травлення, тому дуже не рекомендовано. Якщо вже підгодовувати, то сипати пшеницю, кукурудзу – не у воду, а на берег.



Люди приїжджають годувати лебедів / Фото 24 каналу

Більшість туристів вже знають як годувати лебедів. Береги всипані зерном. Взимку водосховище неподалік Острога стає місцем відпочинку для багатьох людей, які масово їдуть фотографуватись з пернатими.