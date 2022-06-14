Знайшли тіло жінки, яка загинула внаслідок обстрілу Зеленодольської громади

Збройні сили Росії у ніч проти 13 червня вдарили "Ураганами" по Зеленодольській громаді у Дніпропетровській області. Ворожий снаряд прилетів у житловий будинок, через що загинула жінка. Її тіло знайшли 14 червня.

За тиждень від "Ураганів" загинуло троє людей

Глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що тіло жінки, яка стала жертвою обстрілу окупантів, знайшли зранку біля дачного будинку.

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Валентин Резніченко повідомив, що жінка стала третьою жертвою обстрілів ворожих "Ураганів" за останній тиждень.

Ворог щодня обстрілює наші громади у Криворізькому та Синельниківському районах,

– констатував глава Дніпропетровська ОВА.

Що відомо про обстріл Зеленодольська

У ніч проти 13 червня росіяни завдали удару по житловому сектору Зеленодольська, унаслідок чого виникла пожежа. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що ворожі снаряди поцілили по житлових багатоповерхівках, влучивши у квартиру.

Унаслідок обстрілу одна жінка загинула. Також поранення отримали п'ятеро людей, серед яких – 3 жінки та 2 чоловіки. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул наголосив, що росіяни випускають з "Ураганів" заборонені касетні боєприпаси.

Обстріли Дніпропетровщини не вщухають

Російська армія не припиняє обстрілювати Дніпропетровську область. У Дніпропетровській ОВА 14 червня повідомили, що вночі під вогнем ворога опинилися Криворізький та Синельниківський райони.

Війська агресора знову завдали ударів "Ураганами". Російські снаряди влучили по Апостолівській і Покровській громадах. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Однак у Покровській громаді пошкоджені будинки.

Ніч проти 11 червня на Дніпропетровщині також була неспокійною. Росіяни з артилерії та "Ураганів" били по двох громадах Криворізького району.

Внаслідок атаки "Ураганами" у Великій Костромці було поранено 71-річного чоловіка. Через обстріли Широківської громади один чоловік зазнав поранення ноги.

Унаслідок удару по Покровській територіальній громаді було зруйновано житловий будинок. Під час ліквідації наслідків обстрілу рятувальники виявили на місцевому городі 25 воронок, які виникли унаслідок детонування касетних снарядів російських окупантів.

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