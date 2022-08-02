Зеленський відповів на петицію щодо знесення в Одесі пам'ятника катерині ІІ

В Одесі хочуть знести пам'ятник російській імператриці катерині ІІ. Президент Володимир Зеленський відповів на петицію небайдужого українця.

Петицію про знесення пам'ятника зареєстрував на сайті Офісу Президента Олексій Матвеєв. За приблизно 2 місяці вона зібрала майже 26,5 тисячі голосів.

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Зеленський відповів на петицію про знесення пам'ятника катерині II

У петиції Матвеєв запропонував знести в Одесі пам'ятник катерині II й замість нього встановити пам'ятник американському актору Біллі Геррінґтону, який сидітиме за барною стійкою з пляшкою пива.

"катерина II є контроверсійною історичною постаттю, яка своїми діями завдала великої шкоди Українській державності та культурі. Сам факт встановлення цього пам'ятника був страшною помилкою, а кожен день його подальшого існування сигналізує про те, що Одеса перебуває в зоні російського культурного впливу. Настав час це змінити", – мовиться у тексті петиції.

Матвеєв зауважив, що заміна пам'ятника не лише свідчитиме про те, що Одеса – це не якесь провінційне містечко російської імперії, а й покаже гарне почуття гумору містян та викличе схвалення молоді.

Петиція зібрала необхідну кількість голосів, тож її передали на розгляд президенту. Зеленський зауважив, що органи державної влади та місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише згідно з Конституцією та законодавством. За постановою Кабміну, пам'ятники, які встановлюють, щоб увічнити події чи пам'ять діячів, можуть мати державне або місцеве значення.

Рішення про спорудження монументів державного значення приймає Кабмін, а місцевого – місцеві органи виконавчої влади або самоврядування. Зеленський розповів, що пам'ятник катерині II вирішила встановити Одеська міськрада у 2007 році. Він буцімто повинен був посприяти у "відтворенні історичного вигляду Катерининської площі".

З огляду на викладене та з урахуванням норм Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" я звернувся до Одеської міської ради з проханням розглянути порушені в петиції питання відповідно до компетенції,

– зазначив глава держави.

Президент підсумував, що також у листі до Одеської мерії наголосив на важливості:

захисту національних інтересів,

опрацювання питань щодо очищення громадського простору від об'єктів та пам'яток, що стосуються російської імперської та радянської спадщини.

Адже вони лише закріплюють в Україні російські пропагандистські антиукраїнські наративи.

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