У ніч проти 28 листопада російські військові атакували Україну 162 ударними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили більшість з них.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Скільки російських дронів збила ППО?

Противник розпочав атаку о 18:00 27 листопада. Загалом росіяни застосували 162 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема 74 реактивні, а також дрони "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Запуски здійснювали з кількох напрямків: Орел, Міллерово та Курськ у Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області й Криму – з району Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 28 листопада протиповітряна оборона знешкодила 141 ворожий безпілотник. Серед них – 54 реактивні Shahed.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 13 локаціях. Уламки збитих цілей упали ще в 7 місцях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває: у повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників.

Нагадаємо, Росія завершує підготовку до нового масованого удару по Україні. За даними розвідки, основними мішенями знову можуть стати енергетична інфраструктура, логістика та об'єкти життєзабезпечення міст і громад.

Зеленський зазначив, що Україна активізувала комунікацію з міжнародними партнерами для посилення захисту повітряного простору. Серед пріоритетів – отримання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS.