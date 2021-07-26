Загадково зникли: на Буковині 2 місяці розшукують 21-річну маму та її 4-річну дочку

26 липня 2021 , 15:53
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Джерело:

Нацполіція

У Чернівецькій області вже 2 місяці розшукують жительку села Рашків 21-річну Анжелу Ващук та її 4-річну доньку Іванну. Правоохоронці вже навіть звернулись до громадян з проханням допомогти.

Історія зникнення

Жінка ще 28 травня разом з дитиною поїхала у напрямку селища Чемерівці Кам'янець-Подільського району, що на Хмельниччині. Вона з донькою мала справи в іншій області, але зникла.

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Наразі їхнє місцезнаходження невідоме.

Особливі прикмети

• Анжела Ващук

  • Червоний спортивний костюм і кросівки.
  • Середня тілобудова.
  • Зріст 165 – 170 сантиметрів.
  • Довге руде волосся.
  • Блакитні очі.

• Донька Іванна

  • Чорний спортивний костюм з білими квітами і білі кросівки.
  • Худорлявої тілобудови.
  • Зріст 120 – 130 сантиметрів.
  • Хвилясте русяве волосся.
  • Блакитні очі.
Важливо! Правоохоронці просять терміново до них зателефонувати, якщо володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування розшукуваних.
Автор: Тетяна Пасічник