Війна в Україні триває. Російські загарбники вбили багато наших людей, а деякі з них – зникли безвісти.

Так, через вторгнення Росії зникли тисяч українців. Про це повідомив представник Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Метью Холлідей.

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Скільки людей зникли безвісти під час війни в Україні

Як стало відомо, протягом вторгнення Росії в Україну зникли безвісти понад 15 тисяч людей. За словами посадовця, наразі невідомо, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, живі і розлучені з членами своїх сімей, або померли і поховані.

Холлідей зазначив, що процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роками, навіть після припинення бойових дій.

За його словами, цифра у 15 тисяч осіб є оптимістичною, якщо врахувати, що в одному лише Маріуполі загинули або зникли безвісти 25 тисяч осіб.

Цифри величезні, і виклики, з якими стикається Україна, величезні. Крім того, вони ведуть війну з Росією,

– підкреслив Холлідей.

Куди звертатися, якщо близькі зникли безвісти під час війни

Для того, щоб відшукати інформацію про рідних, створили гарячу лінію офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти.

Для того, щоб звернутись на гарячу лінію офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти, слід зателефонувати за номерами телефонів:

0 800 339247 (час роботи 9:00 – 17:00);

38 (095) 896 04 21 (цілодобово).

На другий контакт можна не лише телефонувати, а й писати у вайбер чи телеграм. Звертатися на гарячу лінію можна за даними як про цивільних, так і військових.

У випадку із питаннями щодо зниклих безвісти, варто звертатись безпосередньо до уповноваженого.

Коли звернення надходить до інших органів влади, які не уповноважені займатись цим питанням, то людина лише втрачає свій критично важливий час.

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