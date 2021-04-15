На Київщині знайшли 2-річного хлопчика: нові деталі про його зникнення

У Київській області 15 квітня знайшли 2-річного Богдана Уніченка, який зник напередодні. Хлопчик загубився, коли його батько пішов у ліс по дрова.
Джерело:ТСН
Детальніше про те, що відбулося у день зникнення дитини, виданню розповіли у пресслужбі поліції Київської області.
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Нові деталі про зникнення 2-річного хлопчика
Батько хлопчика вирішив піти в ліс, аби нарубати дров. Дитина пішла за ним. Однак батько помітив це не одразу. Він сказав хлопчику, аби той повертався додому, адже будинок розташований біля лісу.
Дитина розвернулася і пішла. Батьки намагалися самотужки знайти дитину до 22:00, але пошуки були марними,
– розповіли правоохоронці.
Після цього подружжя звернулося по допомогу до поліції.
Зникнення дитини під Києвом: що відомо
- До пошуків залучили всі служби поліції в Київській області, на місці працювали Нацгвардія, ДСНС, волонтери.
- Загалом хлопчика шукали приблизно 240 людей. Правоохоронці обійшли подвір'я, перевірили закинуті будівлі та колодязі.
- Пізніше радіус пошуків розширили – дитину шукали у найближчих селах.
- До пошуків 15 квітня залучили вертоліт ДСНС ЄС-225 "Super Puma".
- На щастя, правоохоронці знайшли дитину приблизно о 13:00 у лісі, за 5 кілометрів від його будинку.