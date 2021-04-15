На Київщині знайшли 2-річного хлопчика: нові деталі про його зникнення

У Київській області 15 квітня знайшли 2-річного Богдана Уніченка, який зник напередодні. Хлопчик загубився, коли його батько пішов у ліс по дрова.

Детальніше про те, що відбулося у день зникнення дитини, виданню розповіли у пресслужбі поліції Київської області.

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Батько хлопчика вирішив піти в ліс, аби нарубати дров. Дитина пішла за ним. Однак батько помітив це не одразу. Він сказав хлопчику, аби той повертався додому, адже будинок розташований біля лісу.

Дитина розвернулася і пішла. Батьки намагалися самотужки знайти дитину до 22:00, але пошуки були марними,

– розповіли правоохоронці.

Після цього подружжя звернулося по допомогу до поліції.

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