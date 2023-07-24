Раптове зникнення міністра закордонних справ Китаю: дипломат припустив, чому мовчить Пекін

Вже місяць міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган не з'являється у публічному просторі. Через це поїздку до Пекіна скасував його британський колега Джеймс Клеверлі. Влада КНР не коментує зникнення глави МЗС, бо не бажає виносити "бруд" на загал.

Таку думку 24 Каналу озвучив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко. На його думку, відмова Клеверлі їхати до Пекіна "підсвітила" слабкі місця Китаю.

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"Візит був спрямований на те, щоб підготувати візит Джо Байдена. Більш важлива зустріч – Байдена та Сі Цзіньпіна. Зараз активність США та Китаю – це підготовка до вирішальної зустрічі, яка визначить, як будуть домовлятися дві наддержави, співпрацювати або протистояти один одному", – вважає дипломат.

Велика Британія – найближча держава-партнер США. Джеймс Клеверлі їхав, щоб вивчити позицію Китаю щодо питань, які важливі для країн Заходу.

Одноосібна вертикаль влади у Китаї

Зникнення посадовців у Китаї не рідкість. Руслан Осипенко зазначив, що коли Сі Цзіньпін прийшов до влади, то оголосив про боротьбу з корупцією. Були створені відповідні інститути, які підпорядковувались безпосередньо йому. Тому у нього не залишилось політичних опонентів. Були випадки, коли міністрів та попередників Сі Цзіньпіна затримували та забирали зі з'їзду партії.

Зараз Сі побудував одноосібну вертикаль влади. Раніше кілька людей тримали баланс між колишніми комсомольськими працівниками та ексвихідцями з армії та спецслужб. Одні займалися економікою, інші – розробляли зовнішню політику та стратегічний курс партії. На 20-му з’їзді цей баланс був зламаний,

– розповів він.

Осипенко про зникнення Цінь Гана: дивіться відео

Політика Китаю щодо США

Цінь Ган – експосол Китаю у США. Його було призначено міністром закордонних справ Китаю наприкінці 2022 року. Цінь Гана неодноразово звинувачували у заграванні зі США.

Вже місяць замість Цінь Гана усі зовнішньополітичні зустрічі проводить голова Канцелярії Компартії з закордонних справ Ван Ї. Відомо, що він прихильник жорсткої політики щодо США.

Міністр закордонних справ забезпечував контакти, вікно можливостей. Зараз це вікно можливостей закрилось з якихось причин. Цю роль перебрав на себе Ван Ї, який вважає, що потрібно більш жорстко розмовляти зі США,

– зауважив Осипенко.

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