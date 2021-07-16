Зникнення літака у Росії: з'явилося відео останніх хвилин польоту

За декілька митей до жорсткої посадки літак Ан-28, який 16 липня знайшли у Томській області, залетів у хмари. Пасажири та члени екіпажу не здогадувалися, що доведеться пережити далі.

На борту літака перебували 18 людей. На щастя, загиблих чи серйозно постраждалих серед них немає. Пасажирів та членів екіпажа евакуйовують з місця події до Томська.

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Більшість людей забрав гелікоптер. Водночас декілька пасажирів настільки налякані інцидентом, що не наважилися піднятися у небо. Вони поїдуть автобусом.

Деталі інциденту

Наразі розглядають декілька версій, що могло трапитися з Ан-28. Найімовірніше – через екстраординарні кліматичні умови у літака відмовив двигун. Зокрема, це підтвердив пілот Фарух Хасанов.

Керманичам вдалося посадити фактично некерований літак прямісінько у болото. Люди зуміли вибратися на зовні. Вони розпалили багаття та чекали, доки хтось прибуде на допомогу.

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