Зникнення літака у Росії: з'явилося відео останніх хвилин польоту
Джерело:Mash
За декілька митей до жорсткої посадки літак Ан-28, який 16 липня знайшли у Томській області, залетів у хмари. Пасажири та члени екіпажу не здогадувалися, що доведеться пережити далі.
На борту літака перебували 18 людей. На щастя, загиблих чи серйозно постраждалих серед них немає. Пасажирів та членів екіпажа евакуйовують з місця події до Томська.
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Більшість людей забрав гелікоптер. Водночас декілька пасажирів настільки налякані інцидентом, що не наважилися піднятися у небо. Вони поїдуть автобусом.
Деталі інциденту
Наразі розглядають декілька версій, що могло трапитися з Ан-28. Найімовірніше – через екстраординарні кліматичні умови у літака відмовив двигун. Зокрема, це підтвердив пілот Фарух Хасанов.
Керманичам вдалося посадити фактично некерований літак прямісінько у болото. Люди зуміли вибратися на зовні. Вони розпалили багаття та чекали, доки хтось прибуде на допомогу.
Останні миті польоту Ан-28: дивіться відео
Зникнення Ан-28: головне
- Літак авіакомпанії "Сибірська легка авіація" летів до Томська. Водночас невдовзі після зльоту він зник з радарів, а згодом спрацював аварійний маяк.
- Рятувальники відразу розпочали пошуки. Вдалося встановити, що літак здійснив жорстку аварійну посадку.
- Пасажирів, яким дивом вдалося вціліти, зауважили рятувальники.
- Правоохоронці відкрили кримінальну справу. Обставини інциденту наразі встановлюють.