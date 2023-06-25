Таємниче "зникнення": у Пригожина уникають відповідей про те, де він зараз

Євгеній Пригожин від вечора 24 червня не з'являвся на публіці. У пресслужбі досі не розкривають, де нині перебуває ватажок ПВК "Вагнера".

Громадянська війна у Росії закінчилася, так і не почавшись. Увечері 24 червня з'явилася заява, що буцімто Пригожин "розвертає" вагнерівців, які йшли "на Москву". Тоді у Кремлі повідомили, що буцімто "уклали угоду" з ватажком вагнерівців.

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Де зараз Пригожин

У мережі все більше цікавляться, чому Пригожин після заколоту не з'являється на публіці. Востаннє його бачили 24 червня у Ростові-на-Дону. Він сів у чорний позашляховик і покинув місто, поїхавши у невідомому напрямку.

Журналісти американського видання звернулися у пресслужбу Пригожина, аби дізнатися, куди він подівся. Оскільки російські ЗМІ не змогли дізнатися місцезнаходження голови вагнерівців, то теж відправили запит.

Від Євгенія Пригожина не було жодних повідомлень із вчорашнього вечора. Не могли б ви уточнити, де він зараз і чи справді прийняв умови, запропоновані президентом Білорусі Олександром Лукашенком?

– поцікавилися журналісти CNN.

У пресслужбі Пригожина заявили, що всі запити передають очільнику ПВК "Вагнера". Також його найманці заявили, що нібито "він (Пригожин – 24 Канал) передає усім вітання", а на запитання буде відповідати тоді, коли "матиме належне спілкування".

У пресслужбі Пригожина уникають відповідей

На таємниче "зникнення" Пригожина в інформпросторі звернули увагу й інші видання. До слова, один із російських журналістів також надіслав запит у пресслужбу очільника вагнерівців.

Пригожин буцімто із Ростова мав поїхати у Білорусь, де йому "нададуть прихисток", проте його приїзд не підтверджували. Натомість у пресслужбі повторюють, що ватажок ПВК "Вагнера" тимчасово не "на зв'язку". Проте обіцяють, що незабаром він з'явиться й "відповість на усі запитання".

До слова, саме "виправдання" пресслужби звучить досить сумнівно. Такі відповіді викликають ще більше питань щодо "зникнення" Пригожина.

Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі

Експертка з питань Росії Джилл Догерті заявила, що Пригожина можуть ліквідувати у Білорусі. Так висновки вона робить через те, що російський диктатор Владімір Путін "не пробачає зрад".

Навіть якщо Путін скаже: "Пригожин, ти йди в Білорусь", він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить. Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина вб'ють у Білорусі,

– наголосила вона.

Своїм "маршем справедливості" Пригожин самостійно зав'язав зашморг на шиї. Окрім того, у Кремлі неохоче про нього згадують, а речник Путіна Дмітрій Пєсков заявляє, що нібито "не знає ролі Пригожина" у Білорусі.