"Знищена" росіянами ударна авіація Повітряних сил за 100 днів здійснила понад 1000 атак

Ударна авіація Повітряних сил за 100 днів здійснила понад 1000 атак по військах російських загарбників. Українські герої били по колонах окупантів, скупченню техніки та особового складу, а також логістичних центрах.

Ще у березні 2022 року Росія почала брехати про те, що начебто майже повністю знищила Повітряні сили України. Тим часом українські захисники продовжували завдавати країні-окупантці значних втрат.

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За 100 днів війни ударна авіація Повітряних сил здійснила понад 1000 авіанальотів по військах окупантів. Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання пально-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об'єкти,

– мовиться у повідомленні.

Здобутки 3 червня

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що упродовж 3 червня – на 100 день війни – знищили понад 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога. Окрім того, вдалося розгромити укріплені позиції російських окупантів на різних напрямках, а також ліквідувати живу силу противника.

Також відомо, що:

підрозділи зенітних ракетних військ знищили авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59;

протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила три БпЛА російських загарбників.

Загальні втрати ворога

Українські захисники та захисниці героїчно захищають рідну землю. Вони завдають ворогу колосальних втрат. Зокрема, станом на 3 червня у Генштабі ЗСУ заявили про 30 950 ліквідованих російських окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

танків – 1 367 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 3 366 (+12) одиниць;

артилерійських систем – 675 (+14) одиниць;

РСЗВ – 207 одиниць;

засобів ППО – 95 (+1) одиниць;

літаків – 210 одиниць;

гелікоптерів – 175 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 (+14);

крилатих ракет – 121 (+1);

кораблів /катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2329 (+4) одиниць;

спеціальної техніки – 51 одиниця.

Дані розвідки Великої Британії

Міноборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки, повідомило, що ситуація у російській армії продовжує погіршуватися. Зокрема, ймовірно, упродовж останніх місяців Росія втратила чимало офіцерів.

За даними Великої Британії, вперед усе частіше висуваються командири бригад і батальйонів.

Окрім того, на балансі російської армії суттєво поменшало військової техніки.

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