Знищені "Тор", танки та машини постачання: холодноярівці показали наслідки боїв за Гусарівку
17 квітня 2022 , 22:27Читать новость на русском
Джерело:93-тя ОМБр Холодний Яр
На Харківщині тривають запеклі бої з російськими окупантами. У бою за Гусарівку наші герої здобули перемогу та завдали ворогу чергових втрат.
Героїчні воїни ЗСУ звільнили Гусарівку від російських окупантів. Ворог відступив та зазнав втрат.
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Наслідки боїв
93-я ОМБр Холодний Яр показала наслідки боїв з окупантами. Наші захисники окрім росіян знищили ворожі "Тор", танки та автомобілі постачання.
Фото наслідків боїв:
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