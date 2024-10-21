Російський ЗРК "Бук" уразив боєприпас всього за 500 доларів: ефектні кадри

Оператори дронів виявили та знищили ворожу пускову установку ЗРК "Бук-М3". Боєприпас, скинутий з дрона, коштував всього 500 доларів.

Цей приклад вкотре демонструє ефективність сучасних технологій. Про це повідомляють у Силах безпілотних систем ЗСУ.

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Дешевий боєприпас уразив ціль за десятки мільйонів

Як зазначають у СБС, скинутий з дрона боєприпас за 500 доларів уразив пускову установку російського ЗРК "Бук-М3".

Ця система ППО у "повній комплектації" оцінюється у 100 мільйонів доларів.

Українські оборонці скидають боєприпас на пускову установку російського ЗРК "Бук-М3": дивіться відео

У відомстві підкреслюють, що це можливо завдяки чіткій взаємодії та координації дій Сил оборони.

Нагадаємо, у ніж на 21 жовтня Сили оборони знищили ворожу пускову установку ЗРК "Бук-М3" за 60 км від лінії фронту. Цей комплекс, як кажуть росіяни, здатний збивати будь-які повітряні цілі на відстані від 2,5 до 70 кілометрів. Втім, дрон ЗСУ система збити не змогла.