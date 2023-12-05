Втратили "Град" та склад у Донецьку: завдяки ССО до окупантів завітала потужна "бавовна"
Джерело:ССО ЗСУ
ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку ворожий склад та техніку противника. Українські захисники розповіли деталі операції.
Росіяни облаштували собі склад боєприпасів у тимчасово окупованому Донецьку. Біля нього загарбники залишили реактивну систему залпового вогню "Град".
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Деталі операції ССО
Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗС України проводили розвідку на Донецькому напрямку. Вони помітили ворожий склад та "Град".
За допомогою безпілотного авіаційного комплексу екіпаж спецпризначенців завдав ударів по обох цілях. В результаті і склад, і "Град" було знищено.
На кадрах можна побачити територію складу, зафільмовану дроноводом. Також на відео показаний момент атаки та її наслідки. Вибух був настільки потужним, що його було видно за кілометри.
Знищення ворожого складу та "Граду": відео ССО
Інші успіхи наших захисників
- Нещодавно Сили оборони завдали потужного удару по будівлі, де російські загарбники влаштували нараду. Це сталося у тимчасово окупованому селі Ювілейне, що на Херсонщині. В результаті щонайменше 5 ворожих високопосадовців загинули.
- Раніше бійці 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ знищили на Куп'янському напрямку російський бліндаж разом із самими загарбниками. Їм допомогла ліквідовувати ворога 41 окрема механізована бригада.
- Нагадаємо, політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов у коментарі 24 Каналу розповів про знищення російської колони на Херсонщині. Наші воїни влаштували засідку на автівки, що везли БК окупантам. В результаті ці снаряди тепер використовуватимуть Сили оборони.