Втратили "Град" та склад у Донецьку: завдяки ССО до окупантів завітала потужна "бавовна"

ССО знищили у тимчасово окупованому Донецьку ворожий склад та техніку противника. Українські захисники розповіли деталі операції.

Росіяни облаштували собі склад боєприпасів у тимчасово окупованому Донецьку. Біля нього загарбники залишили реактивну систему залпового вогню "Град".

Читайте також Сягають до 350 тисяч солдатів, – розвідка Британії про те, чому Росія не розуміє втрати на війні

Деталі операції ССО

Оператори 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗС України проводили розвідку на Донецькому напрямку. Вони помітили ворожий склад та "Град".

За допомогою безпілотного авіаційного комплексу екіпаж спецпризначенців завдав ударів по обох цілях. В результаті і склад, і "Град" було знищено.

На кадрах можна побачити територію складу, зафільмовану дроноводом. Також на відео показаний момент атаки та її наслідки. Вибух був настільки потужним, що його було видно за кілометри.

Знищення ворожого складу та "Граду": відео ССО



Інші успіхи наших захисників