Знищення ворожого катера "Тунець" у Чорному морі: у Силах оборони відправили "меседж" росіянам

Наталія Гуменюк прокоментувала знищення російського катера "Тунець" разом з екіпажем. Вона пояснила значення інциденту, що стався у північно-західній частині Чорного моря.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила, що про умови операції зі знищення російського катера "Тунець" зараз можна говорити тільки в обмеженому форматі. Тому вона в етері телемарафону не стала вказувати точну локацію, передає 24 Канал.

До теми У Чорному морі знищили ворожий катер "Тунець" під час спроби висадки окупантів

Що цьому передувало

Нещодавно в соцмережах з'явилося відео, зафільмоване дроном наших захисників. На ньому можна побачити процес знищення катера типу КС-701 "Тунець".

Росіяни хотіли висадитися з судна в той момент, як українські воїни завдали по них потужного удару. В результаті у загарбників з'явилося шість "двохсотих" та двоє "трьохсотих".

Що сказала Гуменюк

За її словами, знищення "Тунця" є повідомленням російським окупантам.

Фактично основний меседж цього повідомлення – те, що будь-яка така висадка росіян буде закінчуватись єдиним фіналом. Таким, як на тому відео,

– пояснила Гуменюк.

Що раніше казав Плетенчук

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук теж не назвав точну локацію, де був знищений російський "Тунець", але розповів певні деталі. Він назвав цей інцидент черговим успішним кейсом та заходом з "очищення прибережних територій в акваторії Чорного моря від російських загарбників".

Капітан 3 рангу зауважив, що це була не висадка, а ротація на тимчасово окупованій частині узбережжя Чорного моря. За його словами, коли наші захисники помітили цих загарбників, командування ухвалило рішення щодо їх знищення, а морські авіатори його виконали.