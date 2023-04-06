"Підготовка тилу": в чому важливість ліквідації колаборантів на окупованих територіях

Дружина гауляйтера тимчасово окупованої території Запорізької області Євгена Балицького втекла в Дубай із Севастополя разом із дітьми. Ймовірно, колаборанти вже готуються до весняного контрнаступу ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів Олександр Зеленько – ексспівробітник КДБ і служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, зрадників спецслужби можуть знайти у будь-якому куточку світу.

Дивіться також Будуть відповідати перед законом, – Данілов розповів, якою є стратегія деокупації Криму

Втеча не врятує від відповідальності

Олександр Зеленько наголосив, що Євген Балицький ніколи не був розумною людиною, втім його перевершила дружина Анна.

На його думку, відповідним спецслужбам буде набагато простіше поспілкуватися з нею в ОАЕ, ніж на тимчасово окупованій території Криму.

Вона молодець, полегшила нам всім задачу,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

Зеленько переконаний, що своє покарання колаборанти все ж отримають, навіть якщо надумають ховатися в Росії. Втім, насправді втікати їм дійсно немає куди.

Олександр Зеленько розповів, що варто боятися колаборантам: дивіться відео

Зрадники бояться контрнаступу ЗСУ

Олександр Зеленько пояснив, що Україна буде наслідувати досвід і Ізраїлю, і США, і європейських спецслужб.

Колаборант повинен стати взірцевим образом покараного для тих, хто думає, що порушення присяги та громадянства – це ніщо,

– пояснив він.

За його словами, зараз колаборантам страшно, бо наближається контрнаступ ЗСУ, а це означає, що Україна відвоює свою територію.

Потрібно прибрати тил росіян

Колишній співробітник КДБ пояснив, що наразі російський тил повинен бути в підвішеному стані – тікати чи ні.

"Оперативні тактичні тили – це тили, які забезпечують колаборанти. Якщо ми наводимо в них жах, то оперативні тактичні тили не працюють", – зазначив він.

На його думку, у такий спосіб ми на 80% полегшуємо українським захисникам на першій лінії їхній наступ.

Смерть зрадників України: останнє