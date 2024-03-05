У ВМС пояснили, наскільки суттєвою втратою для ЧФ Росії є знищення "Сергія Котова"

Новим ходом у морському бої з боку українців стало потоплення "Сергія Котова" дронами ГУР у ніч на 5 березня. Це судно встигло зовсім мало поплавати, адже було спущено на воду буквально кілька років тому.

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону розповів, наскільки вагомою втратою стало потоплення "Сергія Котова" дронами. Цей корабель належав до проєкту 22160 "Василь Биков". Що цікаво, із чотирьох кораблів проєкту досі не зазнав пошкоджень лише "Дмитро Рогачов".

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ВМС про втрату росіянами "Сергія Котова"

Будь-яка втрата подібної одиниці є суттєвою. Це досить великий корабель, там екіпаж лше близько 80 осіб має складати,

– сказав спікер.

Плетенчук зауважив: допоки в росіян залишаються кораблі, окупанти покладають на судна завдання з патрулювання, охорони водного району, контролю судноплавства, пунктів базування.

"Сергій Котов" був побудований саме для патрулювання, тож тепер якийсь інший корабель має вийти в море і виконувати ці завдання.

"Конкретно "Сергій Котов" виконував завдання з охорони Керченської протоки. Робив це, звісно, незаконно – в територіальних водах України. Принагідно нагадую, що судноплавство заборонено Україною ще в минулому році, в цій частині акваторії. Тим не менш, як бачите, росіяни не дослухаються до порад з нашого боку", – наголосив спікер Військово-морських сил.

Цікаво, що корабель був одним із найновіших – окупанти збудували його зовсім нещодавно і дуже піарили.

Цей був найновіший – 2022 року. Нібито він мав бути стелс-технологічним, модульним – там багато новітніх термінів вони використовували. Деякі оглядачі навіть приписували йому носіння крилатих ракет типу "Калібр", бо планувався цей корабель, як і решта кораблів серії "Василь Биков", як такий, що має модульне озброєння. Тобто теоретично можна замінювати один модуль зброї на інший,

– сказав Плетенчук.

Але вся "модульність" залишилася на рівні планування.

Скільки росіян загинуло на "Сергії Котові"

Відомо, що загинули сім членів екіпажу, ще шестеро поранені.

"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "Сергія Котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", – поіронізували в ГУР.