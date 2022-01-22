Знищення Криму: чому місцеві "стають на коліна" перед Путіним

Кримчани продовжують писати звернення до глави Кремля. Президента Росії просять не зносити будинки, покарати чиновників та дати їм воду.

Подібні групові звернення зазвичай записують на відео. Потім же публікують у ютубі.

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Кремль ігнорує відеозвернення

Люди збираються у юрбу, пишуть на паперах свої звернення, а потім хтось із представників зачитує на камеру звернення до Володимира Путіна. Це була популярна форма спілкування росіян із Кремлем, яку перейняли й у Криму.



Кримчанка просить допомоги у Путіна / Скриншот з відео

На звернення кримчан до президента країни-агресорки ніяк не реагують. Наприклад, окупаційна влада надалі хоче знести ціле село для прокладання нової траси.



Кримчани запозичили відеозвернення у росіян / Фото "Крим.Реалії"

Більше про те, як російська окупаційна влада знущається з Криму, чому вирішила закрити аеродром "Заводське" та у що перетворилось село Ароматне – дивіться у повному випуску "Крим.Реалії".

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