Можна було мріяти про таку ціль, – Повітряні сили про те, чому збиття А-50 важливе

Днями Повітряні сили знищили російський літак А-50. Там прокоментували історичну подію.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат у етері телемарафону розповів, що вперше в історії літак дальнього радіолокаційного виявлення та ще й разом із командним пунктом було блискавично знищено. Він детальніше розповів про цей літак.

Дивіться також Путін гостро реагує на яскраві провали: як сильно главу Кремля може зачепити знищення А-50

Звістка про знищення А-50 обійшла весь світ

За словами, Ігната знищений А-50 також можна назвати радаром повітряного базування, це літак, який сканує територію країни, до 600 кілометрів. Речник зазначив, що, якщо він літає і зверху, і знизу, то він бачить усі повітряні цілі на Північному, Південному та Східному напрямках. Водночас таких літаків в повітряному просторі часто працює по декілька.

Це допомагає Росії виявляти повітряні цілі будь-якого типу на території нашої держави. Інформація в реальному часі передається на той самий Іл-22, на інші пункти управління і керівництво приймає рішення щодо бойового застосування чи інших реагувань на цю ситуацію,

– пояснив Ігнат.

Він також додав, що робота тактичної авіації у зв'язці із цими бортами стає значно ефективнішою.

Таку ціль мріяли приземлити

За словами речника Повітряних сил, звістка про знищення А-50 облетіла весь світ. Він наголосив, що це – дуже хороший знак і для нас, і для країн Заходу.

Ми показали, що уміло застосовуємо озброєння, можемо проводити такі операції зі знищення ворога там, де він цього не чекає,

– пояснив Юрій Ігнат.

Він розповів, що Росія має ще кілька одиниць таких літаків. Крім цього, на місце літака буде доправлено такий самий, але окупанти все одно не будуть поводитись так зухвало.

Ігнат прокоментував здатність Росії обстрілювати Україну після знищення А-50