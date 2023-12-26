Шматки обшивки "Новочеркаська" розкидані по окупованій Феодосії

У тимчасово окупованій Феодосії знищили військовий десантний корабель "Новочеркаськ". Уламки його обшивки лежать просто у місті.

Вночі проти 26 грудня стало відомо про знищення російського корабля "Новочеркаськ". Уламки його обшивки розкидані по тимчасово окупованій Феодосії, передає 24 Канал.

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Удар був дуже сильний

Шматки обшивки знищеного корабля ввійшли у землю майже на метр, тож можна тільки уявляти, наскільки потужним був удар. Значна частина уламків лежить поблизу порту.

Варто зазначити, що їхній розмір доволі великий.

Також внаслідок удару у багатоповерхівок поруч вибило вікна.

Що це за корабель