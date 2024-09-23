Шанс був мінімальний, – розвідники розкрили деталі ліквідації російської ППО С-400

15-та бригада артрозвідки "Чорний ліс" продемонструвала ефективні дії зі знищення російського зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф" великого та середнього радіуса дії. Ця подія сталася навесні.

Кадри показали у відео "Української правди". Ліквідація установки росіян сталася у районі села Кленівка.

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Українські бійці успішно знищили російську С-400

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 15-ї бригади артрозвідки "Чорний ліс" Костянтин повідомив, що виявити російську С-400 було нескладно, проте вразити її значно складніше. Це з тим, що зазвичай систему С-400 охороняють кілька менш потужних ППО, призначених для знищення всіх розвідувальних дронів.

Довідка. ЗРК С-400 "Тріумф" – російська модернізація радянського комплексу С-300, прийнята на озброєння країни-терориста у 2007 році. Оскільки ми маємо справу з розробкою терористів, то всі наступні характеристики все ж радимо сприймати як тільки декларативні, бо на практиці все може бути так успішно, як і в супутника "Луна-25".

Командир зазначив, що вони мали загальне уявлення у тому, де можуть бути слабкі місця в обороні противника. Однак вони також не відкидали можливості наявності у росіян будь-яких систем радіоелектронної боротьби, про які вони навіть не здогадувалися до вильоту. Тому з кожним кілометром польоту дрона напруга операторів зростала.

Перший дрон, який летів, щоб уполювати С-400, росіяни збили.

Взагалі-то посилати другий борт було тупим рішенням. Бо якщо тебе збили перший раз, то значить, ворог працює в активному режимі. Навряд чи вони такі сидять: "А, ну цей збили, йдемо відпочивати". Шанс на таке мінімальний, не більше як випадковість,

– пояснив Костянтин.

Однак, на його думку, екіпаж ухвалив "тупе" рішення, піднявши у повітря другий літак, який зміг прорватися. Пілоти, відчуваючи одночасно поразку та радість, побачили на екрані встановлення комплексу С-400.

"У певних районах є С-300 і С-400, які постійно роблять якісь маневри, переміщення. А цих ніхто не чіпав, вони були достатньо далеко від лінії фронту – і взагалі розслабились", – сказав боєць.

За його словами, зазвичай росіяни тримають окремо і пускові, і радіолокаційні станції, і командні пункти, але цього разу вони перебували разом.

Він додав, що ця російська техніка виявилась і справді непоганою: С-400 зміг навіть перехопити якісь ракети, випущені по ньому.

Українські бійці знищили російську установку С-400: дивіться відео

Крім того, у телеграм-каналі "Кіберборошно" зазначили, що це знищення С-400 сталося у районі села Кленівка.